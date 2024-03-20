Моль боится этого, как огня: положите в шкаф, чтобы спасти любимые вещи, мех и обувь

Преимущественно моль ведет ночной образ жизни. Эти насекомые наносят немалый вред человеку, ведь портит одежду, мех, обувь, ковры и другие вещи.

Моль может пролезать в квартиру через вентиляционные отверстия, вместе с одеждой, в шерсти домашних любимцев, а также с некачественными продуктами питания, зараженными ее личинками.

Как только эта мелкая бабочка оказывается в вашем доме, она может нанести немалый ущерб. А потому с ним нужно бороться.

Как бороться с моллю народными средствами

Вредитель не переносит запах гвоздики и убегает сразу, как только его почувствует. Именно поэтому можно создать народное средство, быстро и эффективно помогающее от моли.

Возьмите несколько старых чистых носков и порванных капроновых колгот. Сделайте из них небольшие мешочки.

В кофемолке измельчите гвоздику и уложите в каждый мешочек по 1 ч. ложке средства. Мешочки нужно распихать в кармане одежды, висящей в шкафу, и положить на полках. Не забудьте несколько из них положить в обувь с натуральным мехом. Его моль тоже любит поедать.

Для обуви существует еще одно достаточно эффективное средство от моли. Вставьте внутрь сапог или ботинок скрученную газету, а затем положите старый чистый носок со следующей смесью: 1 ч. ложка измельченной гвоздики, 1 ч. ложка сухого чая, 2 лавровых листа. Действия этой смеси хватит на целый сезон и моль точно не задержится надолго в вашем доме.

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