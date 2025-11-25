Моль в шкафу: 5 натуральных и простых лайфхаков, как вывести вредителя навсегда

Миль / © Фото из открытых источников

Миль является одним из самых вредных насекомых, поскольку способна уничтожить одежду, особенно изделия из шерсти, меха, шелка и кожи. Хотя моль становится самой активной весной и летом, она может пробраться в дом и в холодное время года — через открытое окно или прикрепившись к перевозимой одежде.

Именно поэтому шерсть, шелк, мех и кожу следует хранить в герметичных контейнерах, чтобы предотвратить поражение.

Существует множество простых и натуральных способов, чтобы отпугнуть моль и провести эффективную профилактику в шкафах и ящиках:

Лаванда: Это самое популярное средство. Необходимо наполнить тканевые мешочки лавандой и положить их на полки.

Специи и травы: Сушеный розмарин, чабрец, гвоздика или лавровые листья также обладают отпугивающим эффектом. Если нет высушенных растений, можно воспользоваться эфирными маслами.

Корица Специфический запах корицы очень сильно отпугивает моль. Разложите палочки, обернув их в пергаментную бумагу, чтобы получить еще и приятный аромат для одежды.

Среди самых легких лайфхаков — использование обычного хозяйственного мыла. Его нужно только разложить на полках шкафа. Запах мыла неприятный для вредителя, поэтому моль быстро покинет шкаф или вообще не залетит внутрь.

Главное — вовремя заметить вредителя и начать применять эти простые методы для защиты одежды.

