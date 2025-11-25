ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
66
Время на прочтение
2 мин

Моль в шкафу: 5 натуральных и простых лайфхаков, как вывести вредителя навсегда

Даже в холодное время года моль может пробраться в квартиру, прикрепившись к одежде, поэтому важно знать, как ее вовремя заметить и утилизировать.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Миль

Миль / © Фото из открытых источников

Миль является одним из самых вредных насекомых, поскольку способна уничтожить одежду, особенно изделия из шерсти, меха, шелка и кожи. Хотя моль становится самой активной весной и летом, она может пробраться в дом и в холодное время года — через открытое окно или прикрепившись к перевозимой одежде.

Об этом пишет Express.

Именно поэтому шерсть, шелк, мех и кожу следует хранить в герметичных контейнерах, чтобы предотвратить поражение.

Существует множество простых и натуральных способов, чтобы отпугнуть моль и провести эффективную профилактику в шкафах и ящиках:

  • Лаванда: Это самое популярное средство. Необходимо наполнить тканевые мешочки лавандой и положить их на полки.

  • Специи и травы: Сушеный розмарин, чабрец, гвоздика или лавровые листья также обладают отпугивающим эффектом. Если нет высушенных растений, можно воспользоваться эфирными маслами.

  • Корица Специфический запах корицы очень сильно отпугивает моль. Разложите палочки, обернув их в пергаментную бумагу, чтобы получить еще и приятный аромат для одежды.

Среди самых легких лайфхаков — использование обычного хозяйственного мыла. Его нужно только разложить на полках шкафа. Запах мыла неприятный для вредителя, поэтому моль быстро покинет шкаф или вообще не залетит внутрь.

Главное — вовремя заметить вредителя и начать применять эти простые методы для защиты одежды.

Напомним, эксперты по клинингу поделились простыми лайфхаками, как почистить духовку от устаревшего жира и нагара без использования агрессивной химии. Среди самых действенных способов — использование обычной таблетки для посудомоечной машины, которой (смочив в теплой воде) протирают грязные поверхности, а также нанесение на ночь пасты из пищевой соды и воды.

Для финального блеска советуют распылить на остатки соды уксус, при этом не рекомендуется использовать металлические мочалки, чтобы не повредить поверхность духовки.

Дата публикации
Количество просмотров
66
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie