Мольфар назвал даты, когда лучше убрать новогоднюю елку

День, когда убирать новогоднюю елку , считают не менее важным, чем день ее установки. к. Именно поэтому к этому моменту следует относиться внимательно. Ведь вместе с украшениями из дома можно «снять» или, наоборот, закрепить энергию изобилия, удачи и счастья на весь год.

В какие дни лучше убрать елку, – рассказал мольфар Максим Гордеев.

Мольфар назвал важные даты, когда убрать новогоднее дерево, чтобы не отпугнуть благосостояние и привлечь положительные изменения.

Символические даты:

14 января – привлечет изобилие и процветание;

16 января – откроется поток финансового успеха;

18 января – придет удача по всем делам;

22 января – дом наполнится энергией любви и счастья.

Напомним, ранее астрологиня назвала несколько символических дней в январе, когда лучше убирать елку. С точки зрения астрологии считается: если разобрать новогоднее дерево в дату, это может повлиять на настроение года, успех в делах и гармонию в доме.