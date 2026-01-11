ТСН в социальных сетях

1316
1 мин

Мольфар назвал даты, когда лучше убрать новогоднюю елку

Мольфар говорит, что важен день, когда убирать новогоднее дерево.

Вера Хмельницкая
Елка.

Елка. / © Credits

День, когда убирать новогоднюю елку , считают не менее важным, чем день ее установки. к. Именно поэтому к этому моменту следует относиться внимательно. Ведь вместе с украшениями из дома можно «снять» или, наоборот, закрепить энергию изобилия, удачи и счастья на весь год.

В какие дни лучше убрать елку, – рассказал мольфар Максим Гордеев.

Мольфар назвал важные даты, когда убрать новогоднее дерево, чтобы не отпугнуть благосостояние и привлечь положительные изменения.

Символические даты:

  • 14 января – привлечет изобилие и процветание;

  • 16 января – откроется поток финансового успеха;

  • 18 января – придет удача по всем делам;

  • 22 января – дом наполнится энергией любви и счастья.

Напомним, ранее астрологиня назвала несколько символических дней в январе, когда лучше убирать елку. С точки зрения астрологии считается: если разобрать новогоднее дерево в дату, это может повлиять на настроение года, успех в делах и гармонию в доме.

1316
