Мольфар назвал даты, когда лучше убрать новогоднюю елку
Мольфар говорит, что важен день, когда убирать новогоднее дерево.
День, когда убирать новогоднюю елку , считают не менее важным, чем день ее установки. к. Именно поэтому к этому моменту следует относиться внимательно. Ведь вместе с украшениями из дома можно «снять» или, наоборот, закрепить энергию изобилия, удачи и счастья на весь год.
В какие дни лучше убрать елку, – рассказал мольфар Максим Гордеев.
Мольфар назвал важные даты, когда убрать новогоднее дерево, чтобы не отпугнуть благосостояние и привлечь положительные изменения.
Символические даты:
14 января – привлечет изобилие и процветание;
16 января – откроется поток финансового успеха;
18 января – придет удача по всем делам;
22 января – дом наполнится энергией любви и счастья.
Напомним, ранее астрологиня назвала несколько символических дней в январе, когда лучше убирать елку. С точки зрения астрологии считается: если разобрать новогоднее дерево в дату, это может повлиять на настроение года, успех в делах и гармонию в доме.