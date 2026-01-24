Мольфар назвал дни недели, когда нельзя мыть голову

Мытье головы. / © Credits

Реклама

Оказывается, мытье головы может влиять на деньги, удачу и даже любовь. Каждый день недели несёт свою энергетику. Именно поэтому существуют дни, когда браться за шампунь категорически не советуют, потому что это может принести потери. Есть дни, которые могут привлечь изобилие и новые возможности.

В какие дни лучше не мыть голову и почему, рассказал мольфар Максим Гордеев

Когда можно и когда нельзя мыть голову:

ПОНЕДЕЛЬНИК: идеи могут сбежать, а за ними – и удача

ВТОРНИК : помойте утром – запускайте новые идеи и привлекайте достаток

СРЕДА : мнения объяснятся, а работоспособность возрастет

ЧЕТВЕРГ : к восходу солнца - к удаче, на закате - к любви

ПЯТНИЦА : рискуете потерять любовь

СУББОТА : смоете негатив и привлечете финансы

ВОСКРЕСЕНЬЕ : можете потерять деньги

Напомним, ранее мы писали о лунном календаре стрижек на февраль 2026 года.