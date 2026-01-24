ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
452
Время на прочтение
1 мин

Мольфар назвал дни недели, когда нельзя мыть голову

Некоторые приметы касаются мытья головы

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Мытье головы.

Мытье головы. / © Credits

Оказывается, мытье головы может влиять на деньги, удачу и даже любовь. Каждый день недели несёт свою энергетику. Именно поэтому существуют дни, когда браться за шампунь категорически не советуют, потому что это может принести потери. Есть дни, которые могут привлечь изобилие и новые возможности.

В какие дни лучше не мыть голову и почему, рассказал мольфар Максим Гордеев

Когда можно и когда нельзя мыть голову:

  • ПОНЕДЕЛЬНИК: идеи могут сбежать, а за ними – и удача

  • ВТОРНИК : помойте утром – запускайте новые идеи и привлекайте достаток

  • СРЕДА : мнения объяснятся, а работоспособность возрастет

  • ЧЕТВЕРГ : к восходу солнца - к удаче, на закате - к любви

  • ПЯТНИЦА : рискуете потерять любовь

  • СУББОТА : смоете негатив и привлечете финансы

  • ВОСКРЕСЕНЬЕ : можете потерять деньги

Напомним, ранее мы писали о лунном календаре стрижек на февраль 2026 года.

Дата публикации
Количество просмотров
452
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie