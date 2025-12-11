Мольфар назвал подарки, которые никогда нельзя дарить и принимать, чтобы не навлечь беду

Подарки.

Есть вещи, которые никогда не стоит дарить другим и принимать в качестве подарка. Они могут унести из вас энергию и принести неприятности и беду.

Об этом рассказал украинский мольфар Максим Гордеев.

Неправильно выбранные подарки могут отрицательно повлиять на вашу жизнь. Именно поэтому лучше отдавать предпочтение предметам-подаркам с положительной энергетикой.

Какие подарки лучше не дарить

Домашний тапочки

Домашние тапочки лучше не дарить ни молодежи, ни пожилым людям. Мольфар говорит, что такой подарок может уронить негативные программы в жизнь другого человека.

Часы

Часы любого типа, объяснил Гордеев, не стоит ни дарить, ни принимать в качестве подарка. Ведь этот аксессуар отсчитывает ваше время.

Бумажник и зеркало

Казалось бы, эти очень нужные аксессуары также не стоит дарить. Мольфар говорит, что это очень личные вещи, обладающие мощной энергетикой. Кроме того, зеркала способны отражать и уродовать энергетические потоки, а кошелек может запрограммировать финансовые трудности в отношениях.

Напомним, мы писали о том, что нельзя дарить в Год Огненного Лошади , чтобы не навлечь неприятности. В этом году новогодний презент приобретает особый вес: важно выбрать не только то, что понравится человеку, но и то, что точно угодит символу года.