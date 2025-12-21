ТСН в социальных сетях

262
1 мин

Мольфар назвал вещи, которые женщинам нужно срочно выбросить к Новому году

Нужно освободить пространство от всего старого и ненужного, чтобы пришло в жизнь что-то новое.

Вера Хмельницкая
Женщина.

Женщина. / © Credits

Существует практика очистки пространства к Новому году. Есть предметы, уничтожающие твою энергетику. Если их избавиться от этих предметов до 2026-го, то можно открыть финансовый канал и каналы счастья.

Что следует выбросить к Новому году, рассказал мольфар Максим Гордеев.

Мольфар говорит, чтобы счастье пришло в ваш дом, нужно освободить для него пространство. Ведь новое приходит на место старика.

Прежде всего нужно избавиться от старых документов, счетов или чеков. Такие вещи оказывают негативное влияние на финансовый поток и на материальное положение.

Необходимо выбросить поврежденную посуду, потому что она, говорит мольфар, — это настоящий магнит для притягивания несчастья. Зато купленная в канун нового года новая посуда привлечет изобилие и успех.

«Совет, исключительно для девушек. Откройте свою косметичку и выбросьте оттуда все старое, а приобретите новую косметику. Тогда в новом году к вам придет женское счастье», — подчеркнул Максим Гордеев.

Напомним, ранее мольфар Максим Гордеев рассказал о  правила и запреты новогодней ночи. Чтобы символ грядущего года — Красная Огненная Лошадь принесла счастье и изобилие, следует придерживаться определенных примет.

