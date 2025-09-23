Мольфарка назвала событие, которое изменит ход войны России против Украины

Война в Украине / © Associated Press

Реклама

Карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски предсказала, что ход войны России против Украины может изменить современное оружие.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-каналу «Мой мир».

Магдалена Мочиовски отметила, что Украине никто не поможет в противостоянии с РФ.

Реклама

«Когда мы говорим о том, как преодолеть московитскую орду, то должны понимать, что ни Трамп, ни другие лидеры нам не помогут, если мы не поможем себе сами. Например, если мы изобретем какое-то сверхмощное оружие и без всяких разрешений ударим по РФ. А это я анонсирую и думаю, что так и будет. Потому что слишком далеко зашла эта орда», — сказала мольфарка.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.