Молитвы на Страстную неделю

Страстная неделя перед Пасхой считается важнейшим периодом в году для христиан. В эти дни верующие вспоминают последние события земной жизни Иисуса Христа — от входа в Иерусалим до распятия и Воскресения. Именно поэтому в этот период существует особенная традиция читать молитвы каждый день, согласно духовному содержанию каждого дня Страстной недели.

Ниже приведены тексты молитв на каждый день Страстной недели, а также объяснения, когда их правильно читать.

Общая молитва на Страстную неделю

Эту молитву можно читать ежедневно утром или вечером на протяжении всей Страстной недели:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, который ради спасения нашего принял страдания и крестную смерть, помоги мне достойно пережить эти святые дни. Очисти мое сердце от зла, прости грехи мои, научи меня любви, терпению и смирению. Прости меня пройти этот путь вместе с Тобой и встретить светлое Воскресение с чистой душой. Аминь.

Самая сильная молитва на Страстную неделю

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, прими мою молитву. Очисти мою душу, прости мои грехи и направь меня на путь праведный.

Прости меня пройти Страстную неделю в покаянии и молитве.

Благослови меня и моих близких, даруй мир и спасение.

Ибо Ты Бог милости и любви. Аминь.

Молитва в Великий понедельник

Великий понедельник открывает Страстную неделю. В этот день молятся об очищении души и подготовке к духовным испытаниям.

Молитва святого Ефрема Сирина. Эту молитву рекомендуют читать утром и вечером в Великую среду.

Господи и Владыка жизни моей!

Духа ленивости, нерадивости, властолюбия и пустословия не дай мне.

Духа же чистоты, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу Твоему.

Да, Господи Царь, дай мне видеть грехи мои и не осуждать брата моего,

ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты принял добровольные страдания за спасение мира. Прими мою молитву смиренную. Очисти мое сердце от грехов и нечистых мыслей. Научи меня терпению, смирению и любви к ближним.

Прости мне силу достойно пройти эти святые дни, укрепи мою веру, наполни душу миром. Прости мои вины — свободны и несвободны, словом, делом и помыслом.

Господи, благослови меня и мою семью, дари здоровье и духовное очищение. Пусть этот день станет началом моего покаяния и духовного возрождения.

Ибо Ты есть Бог милости и любви, и Тебе славу возсылаем ныне и постоянно. Аминь.

Молитва на Великий вторник

Великий вторник — день духовной бдительности и мудрости.

Господи Иисусе Христе, который учил людей мудрости и любви, научи меня быть внимательным к своей душе. Не позволь мне поддаться искушениям и слабости.

Прости мне силу делать добро и избегать зла. Помоги мне быть милосердными к ближним и терпеливым в испытаниях.

Очисти мои мысли, направь мои слова и поступки на путь праведный. Благослови этот день и даруй мне духовный мир.

Ибо Ты есть свет души и спасение мое. Аминь.

Молитва на Великую среду

Великий среда — день покаяния и упоминания об измене.

Покаянная молитва

Господи Боже мой, прости мне все грехи мои — сознательные и бессознательные.

Очисти сердце мое и направь меня на путь праведный.

Помоги мне быть верным Тебе и не отступать от заповедей Твоих.

Прости мне искреннее покаяние и милость Твою.

Аминь.

Господи милостивый, прости мои грехи, что я совершил сознательно и бессознательно. Не отвращайся от меня из-за моих слабостей.

Помоги мне быть верным Тебе во всех обстоятельствах. Очисти мое сердце от зависти, гордости и злобы.

Прости меня покаяние искреннее и душевное спокойствие. Благослови мою жизнь и направь меня на путь спасения.

Ибо Ты Бог милости и прощения. Аминь.

Молитва на Чистый четверг

Чистый четверг — день Тайной вечери.

Молитва перед причастием. Эту молитву читают перед причастием в храме или дома.

Верую, Господи, и признаю, что Ты воистину Христос,

Сын Бога Живого, пришедший в мир спасти грешников,

из которых первый я.

Еще верую, что это самое Пречистое Тело Твое

и это самая Честная Кровь Твоя.

Молюсь Тебе: помилуй меня и прости вины мои.

И сподоби меня без осуждения причаститься Святых Твоих Таин.

Аминь.

Господи Иисусе Христе, установившем Таинство Святого Причастия, очисти мою душу и сердце.

Прости мне любовь к ближним, смирение и терпение. Помоги мне достойно подготовиться к святому Воскресению.

Благослови мой дом, мою семью и всех близких. Наполни мое сердце миром и светом.

Ибо Ты есть источник жизни и спасения. Аминь.

Молитва на Страстную пятницу

Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают распятие Христа.

Молитва перед Плащаницей

Господи Иисусе Христе, который ради нас принял страдание и смерть,

поклоняюсь Твоим страданиям и славлю Твою любовь.

Прости мои грехи и даруй мне спасение. Укрепи мою веру и научи меня терпению.

Ибо Ты есть жизнь и воскресение.

Аминь.

Господи Иисусе Христе, принявшему страдания ради спасения мира, преклоняюсь перед Твоим Крестом.

Прости мои грехи и помилуй меня. Прости мне силу терпения и веру в Твою милость.

Помоги мне осознать жертву Твою и жить по заповедям Твоим.

Наполни мое сердце любовью и миром. Ибо Ты — наше спасение и жизнь. Аминь.

Молитва на Великую субботу

Великая суббота — день тишины перед Воскресением.

Господи, сошедший в ад и избавивший души праведных,

избавь меня от греха.

Подготовь мою душу к светлому Воскресению.

Наполни мое сердце миром и надеждой.

Ибо Ты есть жизнь и воскресение.

Аминь.

Господи милостивый, благодарю тебя за любовь Твою. Подготовь мою душу к светлому Воскресению.

Очисти сердце мое от грехов и наполни его радостью. Благослови меня и мою семью.

Прости мир, веру и духовное обновление.

Ибо Ты есть Бог жизни и спасения. Аминь.

Когда правильно читать молитвы

Священники рекомендуют читать молитвы:

утром после пробуждения

вечером перед сном

перед посещением храма

в минуты тревоги или переживаний

В Страстную неделю важно не количество молитв, а искренность и духовное сосредоточение. Именно поэтому верующим советуют уделять хотя бы несколько минут молитве каждый день.

Можно ли читать молитвы своими словами

Священнослужители отмечают, что в Страстную неделю можно обращаться к Богу и своими словам. Главное — искренность и вера.

Именно молитва в эти дни помогает глубже пережить события Страстной недели и подготовиться к главному христианскому празднику Пасхи.