ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
92
Время на прочтение
2 мин

Молочке и мясу не место на дверце: как правильно разложить продукты в холодильнике

Пять минут достаточно, чтобы переставить продукты без путаницы и уменьшить риск их преждевременной порчи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Продукты в холодильнике

Продукты в холодильнике / © unsplash.com

В холодильной камере следует поддерживать +4 °C или ниже . Тогда скоропортящиеся продукты не остаются в теплой зоне, а вы можете разложить их без ежедневных перестановок.

Не обязательно искать одну "идеальную" полку для всего. Более важно разделить сырые продукты и готовую пищу, не перекрывать контейнерами поток воздуха и не оставлять на дверце то, что требует стабильного холода.

Какая температура нужна холодильнику

Безопасный ориентир для холодильной камеры – от 0 до +4 °C . Регулятор часто показывает не точную температуру, а только уровень охлаждения, поэтому после изменения настроек дайте прибору стабилизироваться и по возможности проверьте его отдельным термометром.

Если продукты подмерзают, сначала отодвиньте их от задней стенки и проверьте, не перекрыта ли циркуляция воздуха. В разных моделях холод распределяется по-разному, так что схема полок должна подстраиваться под конкретный холодильник.

Как разложить продукты по полкам

  • Нижняя полка. Сырое мясо, птицу и рыбу держите в герметичной упаковке или контейнере. Если упаковка протечет, то сок не попадет на готовую пищу.

  • Средние полки. Здесь удобно размещать готовые блюда в закрытых контейнерах, молоко, кефир, сметану, творог и другие продукты, которым нужна стабильная прохлада.

  • Верхняя полка. Она подходит для упакованных готовых изделий, десертов и остатков пищи в контейнерах.

  • Выдвижные ящики. Используйте их для овощей, фруктов и зелени. Сырое мясо с ними не храните.

Если в холодильнике есть «зона свежести», для мяса, рыбы и других скоропортящихся продуктов соблюдайте метки производителя.

Почему молочному и мясу не место на дверце

Дверца нагревается каждый раз, когда вы открываете холодильник, поэтому температура там колеблется сильнее. Молоко, кисломолочные продукты и сырое мясо лучше оставить на внутренних полках, даже если на дверце есть удобные ячейки.

На дверцы поставьте напитки, соусы, горчицу или кетчуп. Яйца лучше хранить в оригинальной упаковке на внутренней полке: так они меньше впитывают запахи и не подвергаются резким перепадам температуры.

Что проверять раз в неделю

  1. Переставьте продукты, оказавшиеся на дверце или рядом с сырым мясом.

  2. Убедитесь, что готовые блюда покрыты, а упаковки не протекают.

  3. Проверьте сроки годности и уберите то, что уже не собираетесь есть.

  4. Не заполняйте полки вплотную: воздух должен свободно циркулировать.

Правильная температура замедляет рост бактерий, но не заменяет гигиены, разделение сырых и готовых продуктов и соблюдение сроков хранения.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie