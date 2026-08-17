Молочке и мясу не место на дверце: как правильно разложить продукты в холодильнике

Продукты в холодильнике / © unsplash.com

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В холодильной камере следует поддерживать +4 °C или ниже . Тогда скоропортящиеся продукты не остаются в теплой зоне, а вы можете разложить их без ежедневных перестановок.

Не обязательно искать одну "идеальную" полку для всего. Более важно разделить сырые продукты и готовую пищу, не перекрывать контейнерами поток воздуха и не оставлять на дверце то, что требует стабильного холода.

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Какая температура нужна холодильнику

Безопасный ориентир для холодильной камеры – от 0 до +4 °C . Регулятор часто показывает не точную температуру, а только уровень охлаждения, поэтому после изменения настроек дайте прибору стабилизироваться и по возможности проверьте его отдельным термометром.

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Если продукты подмерзают, сначала отодвиньте их от задней стенки и проверьте, не перекрыта ли циркуляция воздуха. В разных моделях холод распределяется по-разному, так что схема полок должна подстраиваться под конкретный холодильник.

Как разложить продукты по полкам

Нижняя полка. Сырое мясо, птицу и рыбу держите в герметичной упаковке или контейнере. Если упаковка протечет, то сок не попадет на готовую пищу.

Средние полки. Здесь удобно размещать готовые блюда в закрытых контейнерах, молоко, кефир, сметану, творог и другие продукты, которым нужна стабильная прохлада.

Верхняя полка. Она подходит для упакованных готовых изделий, десертов и остатков пищи в контейнерах.

Выдвижные ящики. Используйте их для овощей, фруктов и зелени. Сырое мясо с ними не храните.

Если в холодильнике есть «зона свежести», для мяса, рыбы и других скоропортящихся продуктов соблюдайте метки производителя.

Почему молочному и мясу не место на дверце

Дверца нагревается каждый раз, когда вы открываете холодильник, поэтому температура там колеблется сильнее. Молоко, кисломолочные продукты и сырое мясо лучше оставить на внутренних полках, даже если на дверце есть удобные ячейки.

На дверцы поставьте напитки, соусы, горчицу или кетчуп. Яйца лучше хранить в оригинальной упаковке на внутренней полке: так они меньше впитывают запахи и не подвергаются резким перепадам температуры.

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Что проверять раз в неделю

Переставьте продукты, оказавшиеся на дверце или рядом с сырым мясом. Убедитесь, что готовые блюда покрыты, а упаковки не протекают. Проверьте сроки годности и уберите то, что уже не собираетесь есть. Не заполняйте полки вплотную: воздух должен свободно циркулировать.

Правильная температура замедляет рост бактерий, но не заменяет гигиены, разделение сырых и готовых продуктов и соблюдение сроков хранения.

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