Молодой картофель с укропом и маслом: простое блюдо, которое все помнят с детства

Молодой картофель / © pixabay.com

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Запах молодого картофеля с укропом для многих ассоциируется с летом, каникулами, бабушкиным огородом и простыми домашними ужинами. Кажется, что приготовить его очень легко, но даже здесь есть свои секреты. Если правильно сварить картофель и добавить зелень в нужный момент, блюдо получится особенно нежным и ароматным.

ТСН.ua рассказывает, как приготовить молодой картофель, так как все его помнят с детства, и чем особенно это блюдо.

Как правильно варить молодой картофель

Картофель желательно подбирать примерно одинакового размера. Да она приготовится равномерно.

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Положите картофель в кастрюлю, залейте водой так, чтобы она полностью покрывала клубни, и добавьте немного соли. После закипания убавьте огонь и варите до готовности.

Время варки зависит от размера картофелин, но обычно составляет от 15 до 25 минут.

Как понять, что картофель готов

Самый простой способ – проколоть картофелину ножом или вилкой. Если нож легко входит внутрь, картофель готов.

Не следует переваривать ее. Переваренный молодой картофель может потерять форму, стать водянистым и менее вкусным.

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Когда добавлять масло и укроп

Это главный секрет блюда.

После варки воду нужно слить, а кастрюлю на несколько секунд вернуть на слабый огонь, чтобы испарилась излишняя влага.

Только после этого добавляют сливочное масло. Оно равномерно покрывает горячий картофель и придает ему характерный вкус.

Укроп лучше добавлять уже в конце, когда кастрюлю сняли с огня. Если долго держать зелень на плите, она теряет аромат и становится менее яркой.

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Какой укроп лучше использовать

Лучше всего подходит свежий молодой укроп. Его нужно помыть, обсушить и мелко порезать непосредственно перед подачей.

Чем свежее зелень, тем ароматнее будет блюдо. Если укроп нарезать заранее, часть запаха может потеряться.

Что еще можно добавить

Классический вариант – только картофель, масло и укроп. Но многие добавляют:

зеленый лук;

молодой чеснок;

петрушку;

сметану;

домашний творог;

обжаренное сало или шкварки.

Впрочем, главная прелесть этого блюда именно в его простоте.

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С чем подавать молодой картофель

Молодой картофель хорошо сочетается с малосольными огурцами, свежими овощами, салатом из редиса, домашним сыром и сметаной.

Также ее часто подают к рыбе, котлетам, запеченному мясу или просто как отдельное блюдо на ужин.

Самые частые ошибки

Одна из самых распространенных ошибок – переварить картофель. В таком случае она начинает рассыпаться и становится водянистой.

Еще одна ошибка – добавить укроп во время варки. Из-за высокой температуры зелень теряет значительную часть своего аромата.

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Также не следует сразу заливать картофель большим количеством масла. Лучше добавлять его постепенно, чтобы блюдо не было слишком жирным.

Почему это блюдо вызывает ностальгию

Для многих молодой картофель с укропом – это не просто еда. Это запах летних каникул, поездок к бабушке, свежей зелени из огорода и ужинов во дворе после жаркого дня.

Поэтому даже самая простая кастрюля молодого картофеля часто вызывает больше эмоций, чем сложные ресторанные блюда.

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