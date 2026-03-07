Молодой картофель в соевом соусе с кунжутом — рецепт

Картофель / © pixabay.com

Молодой картофель очень просто и быстро готовится. Блюда подойдут для повседневного меню или праздничного стола. Ее можно запечь с растительным маслом, чесноком и зеленью, можно добавить любые приправы.

Молодой картофель в соевом соусе с кунжутом

Ингредиенты:

500 г молодого картофеля

3 столовые ложки соевого соуса

1 столовая ложка сахара

2 столовые ложки оливкового масла

2 зубчика чеснока

1 ч. л. тертого имбиря

кориандр, соль по своему вкусу

бальзамический уксус и кунжут для подачи

Способ приготовления

Вымойте картофель и нарежьте его небольшими кубиками. Обжарьте на сковороде на сильном огне под крышкой, периодически встряхивая сковороду около 15 минут или до золотистости.

В миске смешайте соевый соус, сахар, специи, тертый чеснок и имбирь. Добавьте эту смесь в готовый картофель и перемешайте все хорошо. Оставьте на огне еще на пару минут, чтобы заправка впиталась.

Переложите картофель на тарелку, полейте бальзамическим уксусом и посыпьте кунжутом.

