- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 1 мин
Молодой картофель в соевом соусе с кунжутом — рецепт
Это блюдо можно подавать как самостоятельное или как гарнир.
Молодой картофель очень просто и быстро готовится. Блюда подойдут для повседневного меню или праздничного стола. Ее можно запечь с растительным маслом, чесноком и зеленью, можно добавить любые приправы.
Молодой картофель в соевом соусе с кунжутом
Ингредиенты:
500 г молодого картофеля
3 столовые ложки соевого соуса
1 столовая ложка сахара
2 столовые ложки оливкового масла
2 зубчика чеснока
1 ч. л. тертого имбиря
кориандр, соль по своему вкусу
бальзамический уксус и кунжут для подачи
Способ приготовления
Вымойте картофель и нарежьте его небольшими кубиками. Обжарьте на сковороде на сильном огне под крышкой, периодически встряхивая сковороду около 15 минут или до золотистости.
В миске смешайте соевый соус, сахар, специи, тертый чеснок и имбирь. Добавьте эту смесь в готовый картофель и перемешайте все хорошо. Оставьте на огне еще на пару минут, чтобы заправка впиталась.
Переложите картофель на тарелку, полейте бальзамическим уксусом и посыпьте кунжутом.
Раньше мы писали о том, можно ли есть замерзший картофель. Больше об этом читайте в новости.