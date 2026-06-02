Молоко вместо дорогих средств: как его используют для защиты растений

Молоко, которое обычно ассоциируется с питанием, может стать полезным средством и для ухода за растениями. Опытные садоводы и специалисты по огородничеству отмечают, что этот продукт способен не только обеспечить растения дополнительными питательными веществами, но и помочь в борьбе с вредителями и некоторыми грибковыми заболеваниями.

Об этом сообщило издание martha stewart.

По словам опытной садовницы и владелицы фермы в штате Мэн Эмили Скотт, молоко содержит кальций, который играет важную роль в формировании клеточной структуры растений. Кроме того, в нем есть небольшие количества азота и витаминов группы B, поэтому разведенное молоко может выполнять функцию натурального удобрения с мягким действием.

Особенно часто такой способ применяют для овощных культур, но пользу от него могут получить и комнатные растения. Для обработки подходит не только коровье молоко — подобными свойствами обладают также козье и овечье.

Отдельное внимание специалисты обращают на борьбу с мучнистой росой. Это грибковое заболевание проявляется белым налетом на листьях и может серьезно ослаблять растения, ограничивая доступ солнечного света и нарушая процесс фотосинтеза. В результате листья желтеют, скручиваются и могут преждевременно опадать, что негативно влияет на урожайность.

Эмили Скотт отмечает, что разведенный молочный раствор может быть безопасным способом сдерживания мучнистой росы. По ее словам, белки, содержащиеся в молоке, под воздействием солнечного света создают временный антисептический эффект, что помогает уничтожать споры грибка, не повреждая само растение.

Еще одно преимущество молока — его потенциальная способность отпугивать некоторых вредителей. В частности, речь идет о тле, которая питается соком растений и может вызвать пожелтение листьев, задержку роста и другие повреждения. Также молочные смеси используют против паутинного клеща. По словам экспертов, жиры, содержащиеся в молоке, влияют на мякотных вредителей во время контакта, а молочные сахара могут действовать как дополнительный сдерживающий фактор.

Молоко может быть полезным и для почвы. Оно содержит кальций, белки и природные сахара, которые поддерживают активность полезных микроорганизмов. Именно эти микробы помогают расщеплять питательные вещества и создавать более благоприятные условия для развития корневой системы растений.

Для подкормки растений и улучшения состояния почвы специалисты рекомендуют смешивать молоко с водой в соотношении 50 на 50. Если же целью является профилактика вредителей или грибковых заболеваний, советуют использовать одну часть молока на девять частей воды.

Готовый раствор нужно перелить в опрыскиватель и равномерно нанести на все растение. Лучше всего проводить обработку в сухую солнечную погоду, чтобы смесь могла высохнуть и впитаться. Повторять процедуру рекомендуется раз в семь-десять дней. Если сильный дождь смыл раствор, его можно нанести повторно.

В то же время эксперты отмечают, что молоко не стоит считать универсальным средством. Главный садовод Epic Gardening Лорин Нильсен отмечает, что оно не является лучшим выбором для борьбы с запущенными случаями мучнистой росы. Кроме того, эффект от такого средства длится недолго — примерно пять-семь дней, после чего обработку необходимо повторять.

Специалисты также предостерегают от распространенных ошибок. В частности, не рекомендуется использовать неразведенное или жирное молоко, поскольку оно может покрывать листья пленкой и препятствовать доступу света. Нежелательно опрыскивать растения вечером или во влажную погоду, ведь это может создать условия для развития грибковых болезней. Если речь идет о комнатных растениях, их советуют обрабатывать на открытом воздухе и возвращать в помещение только после высыхания, чтобы избежать появления кислого запаха из-за недостаточной циркуляции воздуха.

