Моментальный тест на личность: взгляните на картинку и скажите, что вы увидели первым

Задание опубликовала на своей странице любительница психологических головоломок под ником @Mia Yilin.

На этой картинке представлены две фигуры. Задача зрителя очень проста: нужно взглянуть на иллюстрацию и сказать, что первым вы заметили на ней: русалку или Нептуна.

От вашего ответа зависит то, какие черты характера вам более присущи.

Русалка

Если первой вы заметили русалку, тогда вы щедрый человек, умеющий прощать. Вы всегда готовы протянуть руку помощи, подставить свое плечо или выслушать другого человека, когда он в этом нуждается.

Но, вы часто ставите проблемы других выше своих собственных, подавляя тем самым свою личность. Вы хотите осчастливить других, но в результате часто чувствуете себя истощенными и уставшими.

Нептун

Если ваш взгляд привлек именно Нептун, значит вы любите доминировать. Вы легко раздражаетесь по пустякам, а еще не любите, когда другие не прислушиваются к вашим советам или делают что-то по-своему.

Вам нравится, когда все происходит так, как должно происходить по вашему мнению. Комфортнее всего вы себя чувствуете в условиях последовательности и порядка, а потому не переносите вредных привычек других.

Читайте также: