Мона Лиза, Ван Гог и даже Иисус Христос: ИИ показал, как выглядели известные исторические фигуры

Задумывались ли вы когда-нибудь, как выглядели известные исторические фигуры? Мы видели их только на картинах художников или скульптурах. Однако с помощью искусственного интеллекта теперь можем понять, какими они были.

Симонетта Веспуччи

Именно она считалась первой красавицей времен флорентийского Ренессанса. Симонетта была любимой Джулиано Медичи – младшего брата флорентийского правителя Лоренцо Медичи. За свою ослепительную красоту девушка получила прозвища "Бесподобная" и "Прекрасная". Именно Симонетту Веспуччи мы видим на одной из самых известных картин Ботичелли "Рождение Венеры" и других его работах.

Симонетта Веспуччи "глазами" ИИ / Фото: Фото из открытых источников

Клеопатра

Последняя действующая правительница Египта, происходившая из династии Птолемеев. После ее смерти Египет стал всего-навсего провинцией Римской империи. До наших дней не сохранилось никаких достоверных изображений Клеопатры, однако поврежденный бюст из Шершелла передает красоту царице в последние годы ее жизни. Он был создан уже после ее смерти по случаю брака дочери Клеопатры от Марка Антония.

Какой ИИ "увидел" Клеопатру / Фото: Фото из открытых источников

Иисус Христос

Для создания образа Иисуса Христа была использована картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира". Долгое время она считалась утраченной. Картину известный художник создал по заказу короля Франции Людовика XII.

ИИ показал, как выглядел Иисус Христос / Фото: Фото из открытых источников

Винсент ван Гог

Известный художник-постимпрессионист из Нидерландов. Сегодня он считается одной из самых влиятельных и известных фигур в истории западного искусства. Его картины характеризуются смелыми цветами, импульсивной, драматической и выразительной живописью. В возрасте 37 лет из-за психической болезни и бедности Винсент ван Гог совершил самоубийство.

Винсент ван Гог (ИИ) / Фото: Фото из открытых источников

Мона Лиза

Личность, изображенная на известном портрете "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, сложно идентифицировать. Существует несколько вариантов, кого художник мог изобразить. Эту картину копировали чаще любой другой, она стала объектом поклонения и настоящим шедевром мировой классики.

ИИ показал, как выглядела Мона Лиза / Фото: Фото из открытых источников

Наполеон

Выдающийся французский государственный деятель, полководец, первый консул Французской империи и император французов, отличавшийся зажигательным нравом. Хотя он происходил из обедневшей корсиканской дворянской семьи, однако сумел достичь больших высот и даже пытался воплотить в жизнь план по завоеванию мира.

Наполеон "глазами" ИИ / Фото: Фото из открытых источников

Александр Македонский

Один из самых гениальных полководцев, он был выдающимся политиком и администратором. Именно Александр Македонский создал огромную империю, охватывающую Македонию, Грецию, Египет и Персидскую империю. Его походы повлияли на развитие античной культуры (образовался эллинизм) и науки, особенно географии. За свои победы получил прозвище "Великий".

Каким ИИ "увидел" Александра Македонского / Фото: Фото из открытых источников

Леонардо да Винчи

Он был не только талантливым художником, но и математиком, ученым, изобретателем, музыкантом и писателем. Его называют самым ярким примером "универсального человека". Леонардо да Винчи был величайшим представителем искусства Высокого Возрождения.

Как выглядел Леонардо да Винчи согласно ИИ / Фото: Фото из открытых источников

Моцарт

Один из самых популярных классических композиторов. Моцарт сильно повлиял на мировую музыкальную культуру. Современники утверждали, что у него была незаурядная память, а также феноменальный слух и способность импровизировать. Многие из произведений Моцарта признаны шедеврами концертной, симфонической, оперной, камерной, хоровой музыки.

Моцарт "глазами" ИИ / Фото: Фото из открытых источников

Микеланджело

Итальянский художник, скульптор, архитектор, инженер и поэт. Его произведения считаются величайшим достижением искусства эпохи Возрождения. Причем они стали такими еще при жизни мастера, что бывало очень редко. О его жизни и творчестве сохранилось множество документов.

Каким Микеланджело "увидел" ИИ / Фото: Фото из открытых источников

Аристотель

Древнегреческий философ, ученый-энциклопедист, логик. Аристотель создал классическую (формальную) логику. Он жил и работал именно в то время, когда культура свободных греческих городов-государств достигла наивысшего развития.

Как выглядел Аристотель (ИИ) / Фото: Фото из открытых источников

Марк Поло

Выдающийся венецианский путешественник, купец, автор "Книги чудес света", которая считается ценным источником по географии, этнографии и истории тогдашних стран Азии (Китай, Иран, Монголия, Индия, Индонезия).

Марко Поло "глазами" ИИ / Фото: Фото из открытых источников

Царица Тия

Она была женой египетского фараона Аменхотепа III и сыграла большую роль в воспитании сына Эхнатона, позже создавшего культ Атона как государственной религии. Хотя историки не относят Тию к царской семье, однако она оказала большое влияние при правлении мужа, участвовала в политической и общественной жизни страны.

Как выглядела царица Тия показал ИИ / Фото: Фото из открытых источников

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