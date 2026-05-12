Монета на роутере: зачем это делают и действительно работает популярный лайфхак для Wi-Fi
В соцсетях снова набирает популярность удивительный способ «улучшить» домашний интернет — положить монету на роутер.
Авторы таких советов обещают более стабильный сигнал Wi-Fi и более быстрый интернет без затрат. Но эксперты объяснили, имеет ли этот метод хоть какой-то реальный эффект и чем может обернуться подобный эксперимент. Об этом пишет RMF.
Почему Wi-Fi в квартире работает нестабильно: настоящие причины
Специалисты отмечают: прежде чем искать сомнительные лайфгаки с монетой на роутере, следует разобраться с реальными «глушащими» сигнал факторами.
Частые причины слабого Wi-Fi:
неудачное расположение роутера — в углах, нишах или за мебелью;
толстые стены из бетона или кирпича, блокирующие радиоволны;
бытовая техника, создающая электромагнитные помехи;
металлические поверхности и большие предметы, съедающие сигнал;
перегруженный эфир в многоэтажках из-за десятков соседних сетей.
В большинстве случаев проблема не в «слабом роутере», а в условиях его работы.
Лайфхак с монетой: как он стал вирусным
Идея положить монету на роутер быстро распространилась по интернету как будто простой способ усилить Wi-Fi. Приверженцы этого метода утверждают, что металл способен влиять на радиоволны и даже работать как примитивный усилитель сигнала.
Звучит внушительно, но на уровне популярных интернет-мифов.
Специалисты по телекоммуникациям однозначны — монета никоим образом не улучшает качество Wi-Fi.
Научного подтверждения этого лайфхака не существует. Размер монеты слишком мал, чтобы влиять на частоты 2,4 или 5 ГГц, на которых работает большинство роутеров.
Иначе говоря, это типичный интернет-миф, не имеющий ничего общего с реальными физическими процессами работы сети.
Чем может быть вреден такой «лайфхак»
Эксперты предостерегают: вместо улучшения сигнала можно получить обратный эффект.
Монета на корпусе роутера:
может перекрывать вентиляционные отверстия;
способствует перегреву устройства;
со временем снижает стабильность и производительность работы;
иногда даже ухудшает качество сигнала.
То есть «улучшение» интернета может закончиться его еще большей нестабильностью.
Как реально усилить Wi-Fi без магии и лайфхаков
Эксперты рекомендуют сосредоточиться не на легендах, а на правильном размещении техники.
Роутер не стоит ставить:
в кухне, где много техники и препятствий;
у окна, где сигнал «идет» наружу;
рядом с металлическими предметами — холодильником, сейфом, радиатором;
в шкафах или за мебелью.
Лучшее решение — открытое место ближе к центру квартиры, без физических барьеров вокруг.