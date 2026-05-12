ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
10
Время на прочтение
2 мин

Монета на роутере: зачем это делают и действительно работает популярный лайфхак для Wi-Fi

В соцсетях снова набирает популярность удивительный способ «улучшить» домашний интернет — положить монету на роутер.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Комментарии
Для чего класть монету на роутер.

Для чего класть монету на роутер / © unsplash.com

Авторы таких советов обещают более стабильный сигнал Wi-Fi и более быстрый интернет без затрат. Но эксперты объяснили, имеет ли этот метод хоть какой-то реальный эффект и чем может обернуться подобный эксперимент. Об этом пишет RMF.

Почему Wi-Fi в квартире работает нестабильно: настоящие причины

Специалисты отмечают: прежде чем искать сомнительные лайфгаки с монетой на роутере, следует разобраться с реальными «глушащими» сигнал факторами.

Частые причины слабого Wi-Fi:

  • неудачное расположение роутера — в углах, нишах или за мебелью;

  • толстые стены из бетона или кирпича, блокирующие радиоволны;

  • бытовая техника, создающая электромагнитные помехи;

  • металлические поверхности и большие предметы, съедающие сигнал;

  • перегруженный эфир в многоэтажках из-за десятков соседних сетей.

В большинстве случаев проблема не в «слабом роутере», а в условиях его работы.

Лайфхак с монетой: как он стал вирусным

Идея положить монету на роутер быстро распространилась по интернету как будто простой способ усилить Wi-Fi. Приверженцы этого метода утверждают, что металл способен влиять на радиоволны и даже работать как примитивный усилитель сигнала.

Звучит внушительно, но на уровне популярных интернет-мифов.

Специалисты по телекоммуникациям однозначны — монета никоим образом не улучшает качество Wi-Fi.

Научного подтверждения этого лайфхака не существует. Размер монеты слишком мал, чтобы влиять на частоты 2,4 или 5 ГГц, на которых работает большинство роутеров.

Иначе говоря, это типичный интернет-миф, не имеющий ничего общего с реальными физическими процессами работы сети.

Чем может быть вреден такой «лайфхак»

Эксперты предостерегают: вместо улучшения сигнала можно получить обратный эффект.

Монета на корпусе роутера:

  • может перекрывать вентиляционные отверстия;

  • способствует перегреву устройства;

  • со временем снижает стабильность и производительность работы;

  • иногда даже ухудшает качество сигнала.

То есть «улучшение» интернета может закончиться его еще большей нестабильностью.

Как реально усилить Wi-Fi без магии и лайфхаков

Эксперты рекомендуют сосредоточиться не на легендах, а на правильном размещении техники.

Роутер не стоит ставить:

  • в кухне, где много техники и препятствий;

  • у окна, где сигнал «идет» наружу;

  • рядом с металлическими предметами — холодильником, сейфом, радиатором;

  • в шкафах или за мебелью.

Лучшее решение — открытое место ближе к центру квартиры, без физических барьеров вокруг.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
10
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie