Морковь будет большой и сладкой: сделайте это с ней прямо сейчас

Морковь / © pexels.com

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На рубеже августа и сентября морковь готовится к сбору урожая. Однако именно в этот период огородники могут существенно улучшить ее вкус, размер и прочность корневой системы с помощью правильного полива, подкормки и обрезки.

Об этом пишет польское издание deccoria.pl .

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Правила полива и подкормки в конце лета

Конец августа — последний шанс простимулировать рост овоща. На этом этапе советуют уменьшить полив, увлажняя почву каждые несколько или десяток дней в зависимости от погоды. Если морковь будет искать влагу, ее корень будет расти длиннее.

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Поливать лучше рано утром и вечером. Пожелтение верхушек в сентябре обычно является признаком приближающегося сбора урожая, а не недостатка воды, поэтому переливать растение не стоит. Ведь избыток влаги может привести к растрескиванию корней.

Кроме правильного полива, в конце лета важно внести подкормку, поскольку в августе моркови уже не нужен азот, стимулирующий рост ботвы вместо корнеплода. Ей же жизненно необходимы калий и фосфор, которые поддерживают развитие корневой системы — для этого хорошо подойдут калийные смеси для помидоров.

Среди натуральных средств прекрасно работает древесная зола из чистой лиственной или мягкой древесины, которая обогащает почву калием и кальцием и повышает его pH. Ее нужно посыпать вокруг растений, смешать с верхним слоем почвы и полить. Кроме того, можно использовать небольшое количество хорошо переброженного компоста или биогумуса, что благоприятно влияет на рост корневой массы.

Особенности обрезки ботвы

Некоторые садоводы в конце августа частично укорачивают зеленую часть моркови, чтобы направить энергию растения на развитие корня, ускорить созревание и увеличить размер овоща.

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Однако существует риск: слишком резкое нарезание ботвы снижает эффективность фотосинтеза, препятствует накоплению питательных веществ и может снизить урожайность. В то же время бережная обрезка боковых побегов улучшает доступ света и циркуляцию воздуха, защищающего растения от патогенов и развития склероциальной гнили.

Напомним, в августе огородники часто сталкиваются с проблемой фитофтороза на томатах и пероноспороза на огурцах. В то же время считается, что использование некоторых подкормок защищает растения от болезней, хотя они не являются фунгицидами.

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