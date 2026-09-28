Морковь будет хрустящей, вкусной и сочной до самой весны: как правильно хранить

Где и при какой температуре хранить морковь / © pixabay.com

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Чтобы морковь не увядала, не становилась мягкой и не начинала гнить уже через несколько недель после уборки, важно правильно подготовить ее к зимнему хранению. Лучше всего лежат здоровые, неповрежденные корнеплоды без трещин, пятен и следов болезней. Не следует сразу после выкапывания отправлять морковь в погреб. Сначала ее нужно перебрать, очистить от больших комков земли и хорошо охладить.

Где и при какой температуре хранить морковь

Идеальное место для моркови — темный, прохладный погреб или подвал с хорошей вентиляцией. Оптимальная температура хранения моркови — около 0…+4 °C, а влажность должна быть достаточно высокой, чтобы корнеплоды не теряли воду.

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Если в помещении слишком тепло, морковь быстрее теряет сочность и начинает прорастать. При чрезмерной влажности и плохой вентиляции повышается риск появления плесени и гнили.

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Перед закладкой урожая следует проверить сам погреб: убрать испорченные овощи, проветрить помещение и убедиться, что там нет конденсата.

Самый простой способ хранения моркови — песок

Один из проверенных способов хранения моркови зимой — в песке. Для этого используют ящик или другую емкость с небольшими отверстиями для вентиляции.

На дно насыпают слой немного влажного, но не мокрого песка. Сверху выкладывают морковь так, чтобы корнеплоды не касались друг друга, после чего засыпали их песком. Затем укладывают следующий слой.

Такой способ помогает уменьшить испарение влаги, поэтому морковь дольше остается твердой, сочной и хрустящей.

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Важно не использовать мокрый песок: если он будет слишком влажным, корнеплоды могут начать портиться.

Что сделать, чтобы морковь не гнила до весны

После закладки овощи желательно периодически осматривать. Если одна морковка начала портиться, ее нужно сразу убрать, чтобы проблема не распространилась на соседние корнеплоды.

Не следует хранить морковь рядом с яблоками и другими плодами, выделяющими этилен, если нет возможности обеспечить хорошую вентиляцию.

Еще одна важная деталь — не обрезайте морковь слишком близко к самому корнеплоду. Ботву нужно удалить, ведь она продолжает забирать влагу, но сам корнеплод лучше не повреждать.

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