Морковь будет жесткой вплоть до весны: как правильно хранить овощ

Морковь / © Associated Press

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Морковь может оставаться свежей и сочной до весны, если правильно подготовить ее к хранению. Важна температура, влажность, вентиляция и правильная тара.

Как правильно хранить собранную в огороде морковь, читайте в материале ТСН.ua

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Перед закладкой на зиму морковь нужно перебрать. Для длительного хранения подходят только здоровые, невредимые и хорошо созревшие корнеплоды.

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Морковь следует осторожно очистить от остатков земли. Ботву нужно обрезать, оставив небольшой кусочек. Поврежденную, подгнившую или потрескавшуюся морковь лучше отложить для быстрого использования.

Как хранить морковь в песке

Хранение в песке – один из традиционных способов. Он помогает снизить потерю влаги и защищает корнеплоды от прямого контакта между собой. Для этого пригодится чистый, сухой песок и деревянный или пластиковый ящик.

На дно насыпают слой песка, затем выкладывают морковь так, чтобы корнеплоды не касались друг друга. Сверху насыпают еще один слой песка. Таким образом, чередуют слои до заполнения ящика.

Важно, чтобы песок не был мокрым. Чрезмерная влажность может вызвать появление плесени и гнили.

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Ящик с морковью ставят в прохладное место, где температура остается стабильной и нет промерзания.

Как хранить морковь в опилках

Еще один популярный способ – хранение в опилках. Для этого лучше всего использовать чистые сухие опилки, желательно от хвойных пород древесины.

Принцип такой же, как с песком: на дно ящика насыпают слой опилок, выкладывают морковь, а затем полностью пересыпают ее опилками. Корнеплоды не должны плотно прижиматься друг к другу.

Опилки должны оставаться сухими. Если она увлажнилась, риск порчи моркови растет.

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Как хранить морковь в квартире.

Если погреба нет, морковь можно попытаться запечатлеть в наиболее прохладном месте квартиры. Лучший вариант – утепленный балкон или лоджия, если там зимой температура не опускается ниже нуля.

Морковь можно сложить в ящик с песком или опилками и поставить подальше от отопительных приборов.

Если балкон холодный и риск замерзания, ящик нужно дополнительно утеплить. В то же время, не стоит герметично закрывать его без доступа воздуха — морковь может начать портиться.

Еще один вариант для небольшого количества урожая – холодильник. Морковь можно положить в специальный овощной отсек. Перед этим ее не следует мыть, если вы планируете хранить ее долго.

Для холодильника особенно важно не допускать накопления излишней влаги. Если морковь влага, ее нужно хорошо просушить перед хранением.

Где морковь будет храниться лучше всего

Для длительного хранения требуется прохладное темное место со стабильной температурой и достаточной вентиляцией.

Не стоит держать морковь:

у батарей и обогревателей;

в теплом кухонном помещении;

под прямыми солнечными лучами;

в герметично закрытой таре без вентиляции;

рядом с фруктами, выделяющими много этилена, в том числе яблоками.

Чаще морковь начинает портиться из-за чрезмерной влажности, тепла или повреждения корнеплодов. Именно поэтому перед закладкой урожая важно хорошо ее перебрать, не оставлять больные экземпляры вместе со здоровыми и регулярно проверять запасы.

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