Морковь останется жесткой вплоть до весны: как правильно хранить овощ
Чтобы морковь хорошо хранилась всю зиму, ее нужно правильно подготовить к хранению.
Собранные на огороде овощи могут хорошо храниться до самой весны. Впрочем, требуются правильные условия хранения.
Как правильно хранить собранную на огороде морковь, рассказали на YouTube-канале "Полезные пользы".
Огородница советует после выкапывания моркови не заносить ее сразу в холодильник или подвал. Следует срезать ботву и оставить овощи на грядке на несколько часов, но не на весь день. Ведь под солнцем морковь потеряет много влаги, станет дряблой, а ее вкус ухудшится.
Огородница посоветовала использовать для хранения моркови опилки, но из деревьев хвойных пород. Именно она содержит фитонциды, препятствующие развитию плесени, болезнетворных бактерий и вредных грибков.
Как использовать опилки
Застелите дно ящика агроволокном, а сверху насыпьте опилки.
Выложите морковь так, чтобы корнеплоды не касались друг друга.
Пересыпьте морковь опилками. И дальше делайте все так же, пока ящик не наполнится.
Сверху морковь накройте агроволокном.
"Чтобы морковь хорошо сохранилась, нужно обеспечить температуру от 0…+2 °C. Чем лучше будут подобраны условия, тем дольше и лучше сохраняться корнеплоды", - рассказала огородница.
