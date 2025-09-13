Морковь останется жесткой вплоть до весны: как правильно хранить овощ

Морковь. / © Credits

Собранные на огороде овощи могут хорошо храниться до самой весны. Впрочем, требуются правильные условия хранения.

Как правильно хранить собранную на огороде морковь, рассказали на YouTube-канале "Полезные пользы".

Огородница советует после выкапывания моркови не заносить ее сразу в холодильник или подвал. Следует срезать ботву и оставить овощи на грядке на несколько часов, но не на весь день. Ведь под солнцем морковь потеряет много влаги, станет дряблой, а ее вкус ухудшится.

Огородница посоветовала использовать для хранения моркови опилки, но из деревьев хвойных пород. Именно она содержит фитонциды, препятствующие развитию плесени, болезнетворных бактерий и вредных грибков.

Как использовать опилки

Застелите дно ящика агроволокном, а сверху насыпьте опилки. Выложите морковь так, чтобы корнеплоды не касались друг друга. Пересыпьте морковь опилками. И дальше делайте все так же, пока ящик не наполнится. Сверху морковь накройте агроволокном.

"Чтобы морковь хорошо сохранилась, нужно обеспечить температуру от 0…+2 °C. Чем лучше будут подобраны условия, тем дольше и лучше сохраняться корнеплоды", - рассказала огородница.

