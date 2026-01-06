Мороз может быть опаснее, чем кажется: какие симптомы у собак нельзя игнорировать

Собака / © iStock

Снег и резкий мороз заставили владельцев собак внимательнее следить за состоянием своих любимцев во время прогулок. Лицензированный ветеринарный техник Джилл напомнила, какие симптомы могут свидетельствовать об опасных для здоровья последствиях холода.

Об этом сообщило издание Mirror.

Джилл объяснила, что способность собаки переносить мороз зависит от нескольких факторов: породы, размера, густоты шерсти и общего состояния здоровья. Крупные собаки с плотной шерстью обычно чувствуют себя комфортнее, тогда как мелкие породы с коротким мехом быстрее переохлаждаются.

Специалист советует внимательно наблюдать за поведением собаки. Если животное дрожит, не двигается, поднимает лапы от холода или избегает контакта со снегом — это сигналы, что следует немедленно вернуться домой. Важно также обращать внимание на кончики ушей, хвост, подушечки лап и участки без шерсти. Именно там чаще всего появляются первые признаки обморожения — бледность, синюшность или резкое изменение цвета кожи.

Кроме риска обморожения, Джилл напоминает о базовых потребностях собак зимой: теплую подстилку, чистую воду, достаточное питание и регулярную активность. Она также призывает владельцев проверять состояние лап после прогулки и выбирать только безопасные для животных реагенты для таяния льда — попадая на шерсть и слизистые, они могут вызвать отравление.

Специалист советует ориентироваться на собственные ощущения: если холод «обжигает» лицо, выгул должен быть коротким — до 10-15 минут. Некоторым породам, в частности короткошерстным, в мороз нужны дополнительные средства защиты: свитер, куртка или обувь.

Если у владельцев возникают сомнения относительно состояния собаки во время холодов, ветеринарка советует не медлить и проконсультироваться со специалистом.

Напомним, формула «один год собаки = семь человеческих» оказалась мифом. Американские ученые предложили новый способ подсчета возраста на основе изменений ДНК.