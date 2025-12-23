Мороз опаснее, чем кажется: при какой температуре выгул собак может навредить

Зимняя прогулка с собакой / © Pixabay

Владельцев собак призывают быть особенно осторожными с прогулками во время резкого похолодания. Специалисты предостерегают: мороз может стать серьезным испытанием для здоровья четвероногих, и не каждый любимец способен его выдержать.

Об этом сообщило издание Express.

С наступлением зимы температура в отдельных регионах уже опускается ниже нуля. Эксперты отмечают, что реакция собак на холод существенно отличается в зависимости от породы и возраста. Одни легко переносят мороз, тогда как другие начинают мерзнуть даже при незначительном снижении температуры.

Больше всего от холода страдают собаки с тонкой или короткой шерстью, стройные породы, щенки и пожилые животные. Уже при +5 °C таким питомцам может быть дискомфортно. Когда столбики термометров приближаются к нулю, прогулки советуют сокращать, а при температуре -4 °C и ниже ветеринары рекомендуют вообще оставлять собак дома.

Долгое пребывание на морозе грозит переохлаждением, обморожениями, а также трещинами на подушечках лап и носу. Тревожные сигналы — дрожь, скулеж, нежелание двигаться, поднимание лап, попытки спрятаться в тепле или дезориентация. При появлении таких симптомов животное нужно немедленно забрать с улицы и осторожно согреть.

Если погода все же позволяет выйти на прогулку, специалисты советуют использовать теплую одежду для собак, особенно для короткошерстных пород. Активное движение помогает согреться, но прогулки должны быть короткими. Лучшее время для выхода зимой — с 11:00 до 15:00, когда воздух немного прогревается.

При малейших подозрениях на переохлаждение медлить не стоит — ветеринарная помощь должна быть оказана как можно скорее.

