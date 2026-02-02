- Дата публикации
Морская рыба или курятина: что на самом деле снижает уровень "плохого" холестерина — ответ врачей
Какой продукт более эффективно поддерживает здоровье сердца и помогает контролировать уровень холестерина в крови.
Повышенный уровень «плохого» холестерина — одна из главных причин проблем с сердцем и сосудами. На первый взгляд, и морская рыба, и курятина считаются полезными для здоровья, но врачи часто отмечают: эти продукты по-разному влияют на сердечно-сосудистую систему. Рассказываем, что нужно есть — курятину или морскую рыбу, чтобы снизить уровень «плохого» холестерина в крови.
Что такое «плохой» холестерин и почему он опасен
Холестерин сам по себе не враг, ведь он нужен организму для гормонов, мембран клеток и обмена веществ. Проблемы возникают тогда, когда возрастает уровень ЛПНП — липопротеинов низкой плотности, которые оседают на стенках сосудов и вызывают атеросклероз. И само питание способно либо усугубить, либо значительно улучшить ситуацию.
Морская рыба: почему врачи ставят ее на первое место
Морская рыба — один из важнейших природных источников омега-3 кислот, непосредственно снижающих уровень «плохого» холестерина и одновременно повышающий «хороший».
Наибольшую пользу имеют следующие виды рыбы:
лосось;
скумбрия;
сельдь;
сардины;
форель.
Омега-3 жирные кислоты уменьшают воспаление в сосудах, предотвращают образование бляшек, снижают уровень триглицеридов, улучшают эластичность сосудов. Это естественный механизм для снижения «плохого» холестерина, которого нет ни в одном из видов мяса.
Врачи советуют употреблять 2-3 порции морской рыбы в неделю. Этого будет достаточно, чтобы поддерживать здоровье сердца и контролировать холестерин.
Курятина: полезна, но не так эффективна
Курятина — диетическое мясо, содержащее значительно меньше насыщенных жиров по сравнению со свининой или говядиной. Поэтому она не повышает ЛПНП так сильно, но и не снижает его активно. Она просто является более здоровой альтернативой жирному мясу — не больше.
Польза курятины зависит от способа приготовления, наиболее полезной считается вареная, тушеная и запеченная. Не стоит злоупотреблять жареной курятиной, потому что она может повышать уровень «плохого» холестерина, как и любое другое мясо, приготовленное таким образом.