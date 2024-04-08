Морские свинки "Барби" и другие: ученые обнаружили в Тихом океане неизвестных науке ранее существ

Доктор Адриан Гловер из Лондонского музея природной истории провел экспедицию в зону Кларион-Клиппертон в Тихом океане, которая помогла раскрыть три неизвестных науке ранее существ. В частности, морских свинок "Барби" и "однокумников" Amperima.

Об этом рассказали в издании IFLScience. Эта находка невероятно интересна, но не только потому, что были открыты новые экзотические виды, но и через место, где они были найдены. Зона Кларион-Клиппертон считается потенциальным местом глубоководной добычи полезных ископаемых, в том числе никеля, марганца, кобальта.

Как заявил морской биолог из Лондонского музея естественной истории Реген Дреннан, большинство видов, которые были обнаружены во время экспедиции, являются новыми для науки. Благодаря такому открытию создаются новые возможности для дальнейших исследований, которые помогут сохранить биоразнообразие в такой уникальной среде.

Особое внимание во время экспедиции также уделялось сбору и анализу собранных экземпляров. Они станут основой для дальнейших исследований и возможного обнаружения новых видов.

Так, например, среди исследователей особый интерес вызывает один из немногих позвоночных, найденных на такой глубине — крысохвост.

Хотя глубоководная добыча может стать источником полезных ископаемых для зеленой революции, однако, по словам ученых, нужно провести еще много исследовательской работы, чтобы понять, как именно она повлияет на морские экосистемы. Возможно, он будет нести негативные последствия для природной среды.

Эксперты уверены, прежде чем принимать чрезвычайно важное решение об эксплуатации ресурсов марганца, кобальта и никеля, которые здесь расположены, нужно тщательно изучить все возможные экологические последствия. Именно над этим и будет работать проект SMARTEX. Ведь следует понять, смогут ли морские экосистемы восстановиться после вмешательства человека.

Благодаря экспедиции в зону Кларион-Клиппертон был открыт новый мир животной жизни. А еще она принесла новые важные вопросы сохранения природной среды.

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