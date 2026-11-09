Мощи святого Николая, вдохновившего образ Санта-Клауса, уничтожили перед Рождеством (фото)

Мощи святого Николая сожгли и сокрушили / © Unsplash

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Во Франции был похищен и уничтожен фрагмент мощей святого Николая, которого считают прообразом Санта-Клауса. Реликвию забрали из базилики в городе Сен-Николя-де-Пор 2 ноября. Подозреваемый был задержан, он признался, что сжег и разгромил святыню, поскольку считал поклонение мощам разновидностью идолопоклонства.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Священники прихода Святого Николая в Лотарингии заявили, что злоумышленник разбил витрину, похитил реликварий с фрагментом тела святого, а затем уничтожил его.

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«Полицейское расследование позволило установить личность и задержать виновника. Он признался, что разбил витрину, а затем сжег и разбил реликвию», — сообщили представители прихода.

Они подчеркнули, что речь идет не только о потере исторической ценности, но и о нападении на историю, веру и традиции многих поколений паломников.

По информации издания, задержанный объяснил свой поступок спонтанным желанием уничтожить святыню. Он якобы считал почитание человеческих останков формой поклонения идолам.

Святой Николай, живший в период между 270 и 343 годами н. э., наиболее известен тем, что унаследовал средства и раздал их бедным Фото Daily Mail.

Какие мощи святого Николая уничтожили во Франции

Угнанный фрагмент хранился в базилике Сен-Николя-де-Пор — одном из немногих французских храмов, где есть реликвии святого Николая. В начале 2000-х годов его разместили под статуей святого в часовне, посвященной покровителю храма.

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Византийская церковь, возведенная на древнем фундаменте, была местом богослужений для православных христиан в период с V по XII век. Фото Daily Mail.

В то же время, главная реликвия базилики осталась невредимой. Она хранится в храмовой казне в реликварии в форме руки, сообщила 7 ноября Ассоциация сохранения и возрождения базилики.

Уничтоженный фрагмент имеет особое значение для истории города. По преданию, в 1098 году рыцарь Обер де Варанжевиль привез кость святого Николая из итальянского Бари в Лотарингию. Традиционно ее считают фрагментом пальца правой руки святого, которую называют «благословляющей десницей».

История реликвий связана с событиями 1087 года. Тогда итальянские моряки забрали останки святого из Мира в Малой Азии (территория современной Турции) и перевезли их в Италию.

После прибытия реликвии в Лотарингию город стал важным центром паломничества. Среди приходивших помолиться святому Николаю была и Жанна д’Арк. Она посетила город в 1429 году перед поездкой в Шинон, где должна была встретиться с дофином.

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Почему святого Николая связывают с Санта-Клаусом

Святой Николай жил примерно в 270-343 годах нашей эры. Он известен тем, что раздавал бедным унаследованные деньги. Одна из известнейших легенд рассказывает, как он подарил трем девушкам мешочки с золотом, чтобы спасти их от жизни в проституции.

Именно история святого Николая стала одним из источников образа Санта-Клауса.

Его особенно уважают в Лотарингии, Бельгии и странах Северной Европы. День святого Николая отмечают 6 декабря, а накануне, 5 декабря, в Сен-Николя-де-Пор традиционно проводят торжественное шествие с факелами.

В этом году уничтожение реликвии произошло за несколько недель до праздника, что усилило возмущение местной общины.

Базилика имеет почти тысячелетнюю историю. Ее значение для Лотарингии возросло после того, как герцог Рене II победил Карла Смелого в битве под Нанси в 1477 году. Затем герцог провозгласил святого Николая покровителем региона и заказал строительство величественной готической базилики для хранения его реликвий.

Храм пережил Тридцатилетнюю войну, Французскую революцию и обе мировые войны. Во время революции золотые реликварии переплавили, а само здание временно превратили в так называемый Храм Разума.

Где нашли возможное место захоронения святого Николая

История мощей святого также связана с современной Турцией. По церковной традиции после смерти 343 года его похоронили в городе Мира, ныне Демре.

В 2022 исследователи сообщили, что под церковью Святого Николая в Демре обнаружили место, которое может быть его первоначальной гробницей.

Во время раскопок были найдены остатки пола древнего храма, расположенного под византийской церковью. Это сооружение было местом богослужений православных христиан в V-XII веках.

Тогдашний глава регионального совета по сохранению культурного наследия Анталии Осман Эравсар рассказывал агентству Demirören, что первая церковь оказалась под водой из-за поднятия уровня Средиземного моря, а спустя несколько веков над ней построили новый храм.

«Теперь мы добрались до остатков первой церкви и пола, по которому ходил святой Николай», — отмечал исследователь.

В ходе раскопок удалось обнаружить плиточное покрытие пола первой церкви, которое, по словам археологов, могло сохранить следы истории святого.

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