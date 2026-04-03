Мощная магнитная буря набирает обороты: когда и кого заденет

В атмосфере наблюдается повышение скорости солнечного ветра, способствующее усилению геомагнитной активности.

Анастасия Павленко
Землю накроет магнитная буря / © Associated Press

В субботу, 4 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень), соответствующая сильным магнитным бурям, способным влиять на здоровье и самочувствие человека.

Об этом сообщил Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Ситуацию усугубила еще одна особенность на Солнце — большая корональная дыра. Это участок, где магнитные поля слабее, из-за чего солнечный ветер — поток заряженных частиц — выходит в космос гораздо быстрее.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особым усердием следить за собственным здоровьем.

Магнитная буря 3 апреля

Сегодня, 3 апреля, специалисты зафиксировали возмущение магнитного поля средней интенсивности, оцениваемое в 4.3 балла по К-индексу. Однако этот показатель не окончательный — прогнозы указывают на высокую вероятность того, что в течение дня шторм пересечет опасный предел и перейдет в «красную» зону.

В периоды таких геомагнитных колебаний организм может реагировать специфическими симптомами:

  • сильная головная боль или мигрень

  • резкие скачки артериального давления

  • чувство чрезмерной усталости и апатия

  • нарушение сна (бессонница или наоборот — сонливость)

  • раздражительность и эмоциональная нестабильность

  • головокружение и тошнота

  • тахикардия (ускоренное сердцебиение)

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки

  • Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду

  • Просмотр ежедневного рациона. Предпочитать легкие блюда и отказаться от алкоголя

