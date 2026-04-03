Мощная магнитная буря набирает обороты: когда и кого заденет
В атмосфере наблюдается повышение скорости солнечного ветра, способствующее усилению геомагнитной активности.
В субботу, 4 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень), соответствующая сильным магнитным бурям, способным влиять на здоровье и самочувствие человека.
Об этом сообщил Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.
Ситуацию усугубила еще одна особенность на Солнце — большая корональная дыра. Это участок, где магнитные поля слабее, из-за чего солнечный ветер — поток заряженных частиц — выходит в космос гораздо быстрее.
Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особым усердием следить за собственным здоровьем.
Магнитная буря 3 апреля
Сегодня, 3 апреля, специалисты зафиксировали возмущение магнитного поля средней интенсивности, оцениваемое в 4.3 балла по К-индексу. Однако этот показатель не окончательный — прогнозы указывают на высокую вероятность того, что в течение дня шторм пересечет опасный предел и перейдет в «красную» зону.
В периоды таких геомагнитных колебаний организм может реагировать специфическими симптомами:
сильная головная боль или мигрень
резкие скачки артериального давления
чувство чрезмерной усталости и апатия
нарушение сна (бессонница или наоборот — сонливость)
раздражительность и эмоциональная нестабильность
головокружение и тошнота
тахикардия (ускоренное сердцебиение)
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки
Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду
Просмотр ежедневного рациона. Предпочитать легкие блюда и отказаться от алкоголя