Мощная магнитная буря надвигается на Землю: когда ждать удара

Магнитная буря / © pixabay.com

Реклама

Наше светило снова демонстрирует свой неспокойный характер. 18 января на Солнце произошла вспышка высшего класса — X1.9. Взрыв был настолько мощным и длительным, что повлек за собой масштабный выброс раскаленной плазмы, которая на огромной скорости уже мчится в сторону нашей планеты. Первые последствия происшествия Земля ощутила мгновенно, но основной удар еще впереди.

Об этом сообщает SolarHam.

Что произошло на «солнечной кухне»?

Эпицентром происшествия стало активное пятно AR4341, расположенное почти в самом центре солнечного диска. В 20:09 по киевскому времени она «выстрелила» энергией, что привело к радиозатмениям над Америкой. Особенность этой вспышки — его продолжительность. Солнце «кипело» несколько часов, выбросив гигантское облако плазмы в форме гало. Это означает, что облако расширяется симметрично и почти гарантированно заденет магнитосферу Земли прямым ударом.

Реклама

Как сообщают аналитики, ситуацию усугубляет еще и большая корональная дыра на Солнце, из которой вырывается «быстрый ветер». Взаимодействие этих двух потоков может сделать будущую бурю еще более непредсказуемой и сильной.

Когда ждать удара и насколько он будет сильным?

Согласно расчетам NASA, солнечная плазма достигнет Земли очень быстро. Основной удар прогнозируют к утру вторника, 20 января (около 08:00 по киевскому времени).

Ученые ожидают бурю уровня G3 (сильная), однако при неблагоприятном сценарии она может усилиться до G4 (строгая).

Чего ждать жителям Земли?

Магнитные бури такого масштаба — это не только самочувствие метеозависимых людей, но и серьезные вызовы для технологий:

Реклама

Связь и навигация. Возможны продолжительные сбои в работе GPS, спутниковой связи и радио на низких частотах.

Работа энергосистем. В сетях могут возникать сильные приведенные токи, что заставит энергетиков регулировать напряжение во избежание аварий на трансформаторах.

Работа в космосе. Спутники на низких орбитах могут буквально «тормозить» из-за расширения земной атмосферы, поэтому операторам придется корректировать их положение.

Появление полярного сияния. При буре уровня G4 полярное сияние может опуститься до 45 градусов широты. Это означает, что невероятное розовое или зеленое небо могут увидеть даже жители Крыма и южных областей Украины.

Специалисты продолжают следить за траекторией солнечного выброса. Более точный прогноз появится за несколько часов до столкновения плазмы с магнитным щитом нашей планеты.

Напомним, в понедельник, 19 января, активность Солнца снизится. Ожидается слабая магнитная буря с К-индексом 3,7 (зеленый уровень).