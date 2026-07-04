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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Мощная магнитная буря накрыла Украину: 4 июля станет настоящим испытанием

Начало июля принесет украинцам серьезные испытания от космической погоды.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Сильное геомагнитное возмущение накрыло Землю

Сильное геомагнитное возмущение накрыло Землю / © NASA

Пятно на Солнце, повернутое к Земле, выпустило мощную вспышку Х-класса. За последние сутки на Солнце зафиксированы четыре вспышки класса C и одна вспышка класса M1,2.

Об этом сообщает Space.com.

Количество солнечных пятен в настоящее время составляет 78 — это относительно высокий показатель, свидетельствующий о сохранении напряженной геомагнитной ситуации.

K-индекс 5,7 соответствует красному уровню опасности по шкале геомагнитной активности. Это означает, что буря может влиять не только на самочувствие людей, но и на работу систем связи и энергетических сетей.

Солнечные вспышки — внезапные выбросы энергии, возникающие при искривлении и повторном соединении магнитных полей вокруг солнечных пятен. Они делятся на пять классов — A, B, C, M и X. Вспышки класса X представляют собой мощные извержения.

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Дата публикации
Количество просмотров
35
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