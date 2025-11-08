Мощная магнитная буря не утихает: какая ее мощность 8 ноября

Магнитная буря. / © Associated Press

Реклама

В субботу, 8 ноября, идет сильная магнитная буря. Хотя она немного уменьшилась и достигла К-индекса 5.7. Накануне этот показатель был 7.

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

Произошедшие недавно эффекты корональных дыр и выброса корональной массы сохранятся в течение следующих нескольких дней, прежде чем постепенно исчезнут. Предварительно геомагнитная активность может достичь уровней STORM G3.

Реклама

Также существует потенциал для дальнейшей направленной на Землю солнечной активности в течение выходных из-за расположения сложной активной области.

Магнитная буря 8 ноября. Фото: Meteoagent.

Геомагнитную активность могут сильно ощутить метеозависимые, люди с заболеваниями нервной системы, страдающие хроническими заболеваниями. Магнитные бури влияют на сон и настроение, могут вызвать головные боли и мигрень, повышать артериальное давление и т.д.

Воздействие геомагнитных возмущений можно ослабить. В частности, для этого нужно хорошо спать, не употреблять алкоголь, предпочесть питательную и полезную пищу.

Как сообщалось, в ноябре 2025 года Землю могут покрыть несколько периодов геомагнитной активности.