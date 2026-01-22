Мощная магнитная буря продолжается: с какой силой будет штормить 22 января

Магнитная буря. / © Associated Press

В четверг, 22 января, магнитная буря немного ослабнет, но остается достаточно мощной. Она опустилась в К-индекс 4,7.

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

Ученые отмечают, что влияние коронального излучения массы продолжалось в течение последних 24 часов, а межпланетное магнитное поле было отрицательным около 36 часов. Это привело к устойчивым уровням геомагнитной активности, достигшим уровней STORM G3 с коротким периодом G4 в течение ночи.

Остаточные эффекты от этого коронального явления будут продолжаться, постепенно снижаясь. Именно поэтому периоды шторма G1-G2 все еще вероятны.

Магнитная буря 22 января. Фото: Meteoagent.

Специалисты отмечают, что на магнитные бури реагируют около 75% населения мира. Во время солнечных возмущений человек может испытывать головные боли и мигрень, учащенное сердцебиение, бессонницу, общее недомогание, повышение или снижение давления и т.д.

Чтобы улучшить свое самочувствие, медики советуют снизить физические нагрузки и уравновесить эмоциональное состояние.