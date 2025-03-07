Мошенники придумали новую схему для кражи личных данных пользователей в Viber: как она работает

Мошенники, выдавая себя за представителей популярных компаний, присылают SMS-код, активация которого позволяет получить доступ к аккаунту пользователя в Viber.

Как сообщает Укринформ, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности предупредил об этом на своей странице в Facebook.

"Мошенники маскируются под представителей известных сервисов или компаний и требуют от пользователя ввести SMS-код якобы для проверки регистрации, подтверждения аккаунта или активации нового мобильного тарифа", – говорится в сообщении.

В Центре стратегических коммуникаций разъяснили, что этот SMS-код позволяет активировать аккаунт в Вайбере на другом устройстве, что дает мошеннику возможность завладеть учетной записью пользователя.

Эксперты советуют: никогда не делиться кодами активации, блокировать подозрительные сообщения, ограничивать контакты с незнакомыми пользователями и использовать конфиденциальность для обеспечения защиты аккаунтов.

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