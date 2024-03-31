Мошки не заводятся, а новые бутоны появляются почти каждый день: попробуйте новый грунт для орхидей

Орхидеи украшают дом своим экзотическим цветением. Но мало кто знает, что нужно выбрать правильный субстрат, чтобы растение выбивало как можно больше бутонов.

Вы можете приготовить почву для этого прекрасного цветка своими руками, контролируя его состав и качество.

Лучше всего для орхидей подходит кора деревьев, ведь она обеспечивает и необходимую воздухопроницаемость и достаточный дренаж. Вы можете собрать кору для растений самостоятельно или приобрести готовую в любом цветочном магазине.

Если вы решили приготовить субстрат самостоятельно, вот простой и эффективный рецепт:

кора деревьев (лучше всего подходит сосна, дуб);

мох сфагнума (по желанию);

вермикулит или перлит (по желанию для лучшего дренажа).

Процесс приготовления тоже несложный, поэтому с ним справится даже начинающий цветовод.

Кору нужно измельчить на небольшие куски. Для влагоемкости можно добавить мох сфагнума. Для улучшения дренажа также по желанию добавляется вермикулит или перлит. Все компоненты нужно тщательно перемешать. Субстрат следует хранить в сухом и в чистом месте.

Основными преимуществами субстрата для орхидей, приготовленного самостоятельно, является то, что вы контролируете все его компоненты, их количество и качество. Также это гораздо экономнее, чем покупать новый субстрат в магазине.

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