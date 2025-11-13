Мотанка и Берегиня: эксперт развенчала мифы о популярных украинских символах

Кукла-мотанка / © Pixabay

Современное возрождение национальной культуры в Украине сопровождается появлением вымышленных традиций, которые искажают представление об аутентичных обычаях. Этнограф Мария Куряча объяснила, что у некоторых известных всем символов нет исторической основы и они возникли из-за коммерциализации и кризиса идентичности 1990-х.

Об этом этнограф рассказала в эфире YouTube-канала «Пороблено».

Как рождаются псевдотрадиции?

По словам Курячей, корни этого явления достигают 1990-х годов, когда украинское общество переживало кризис идентичности. Именно тогда начали формироваться новые культурные ориентиры, а бизнес увидел в этом удобную нишу для заработка. Среди самых известных примеров таких «новосозданных» символов — кукла-мотанка, образ Берегини и инициатива «День платка».

Кукла-мотанка: между мифом и реальностью

Этнограф отмечает, что у куклы-мотанка в традиционной культуре никогда не было сакрального значения. Название «мотанка» является относительно новым и не встречается в этнографических или лингвистических источниках XIX-XX веков. Народные куклы, которые изготавливали в Украине, выполняли прежде всего игровую или декоративную функцию — они не были оберегами или ритуальными предметами.

Современный образ мотанки — это скорее синтез народных элементов и более поздних культурных заимствований, вероятно, из российского культурного пространства начала 2000-х годов.

«И именно само это название, оно чаще всего является современным, о чем свидетельствуют профессиональные лингвистические словари. Точнее — отсутствие этого термина в этнолингвистических словарях и в исследованиях. Начиная с Марка Грушевского, который занимался исследованиями этнографии детства, у них есть исследования о народной узелковой кукле, но у них отсутствует информация о самой мотанке. С описаниями какого-то оберега — вот этого дополнительного значения, — так как это и в очень многих популярных публикациях, в выступлениях мастеров, которые занимаются этим изготовлением, в этой профессиональной литературе этого нет», — рассказала этнограф.

Образ Берегини

Другой популярный символ — Берегиня — также не имеет исторической основы. Он возник в 1990-х годах как олицетворение женщины-домохозяйки, хранительницы семейного очага, и быстро распространился в медиа и популярной литературе.

Сегодня этот образ активно используется в маркетинговых целях — как бренд для бытовых товаров, косметики или минеральной воды.

Символика вышивки: между наукой и мифом

Еще один распространенный миф — о «зашифрованных» символах в вышивке. Куряча предостерегает, что это — упрощенная коммерческая трактовка народного искусства. Научные источники действительно фиксируют символические значения отдельных орнаментов, но только в пределах конкретных локальных традиций. Обобщать эти мотивы или наделять их универсальными смыслами — научно некорректно.

День платка: праздник без народных корней

Отдельное внимание исследовательница уделяет Дню платка. В отличие от Дня вышиванки, который появился как общественная инициатива в 2006 году, День платка введен государственными структурами. Праздник носит преимущественно формальный характер и не происходит из народной традиции.

Платок, хоть и является важной частью украинского наряда, имеет европейское и восточное происхождение XV-XIX веков — подобные изделия бытовали в Турции, России и других странах.

Почему возникают вымышленные традиции?

Фабрикованные символы часто появляются как попытка самоидентификации общества в отсутствии научной базы. Этнографы подчеркивают, что возрождение культуры должно опираться на исследования и проверенные источники, а не на политические или коммерческие инициативы.

