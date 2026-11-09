"Моя жизнь промелькнула, как кино": люди после клинической смерти показали свои рисунки

Что происходит после смерти / © Pixabay

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Люди, пережившие опыт, близкий к смерти, рассказывали о необычных видениях: существах из чистого света, огромных садах, темных туннелях и сценах из собственной жизни, которые разворачивались перед глазами, как кинофильм. Исследователи проанализировали 50 таких историй и попросили участников нарисовать запомнившиеся пространства.

Об этом пишет Daily Mail.

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Существо чистого света и ощущение единства со всем миром

Один из участников исследования описал встречу с необычайно ярким существом. По его словам, это была «одна огромная сущность», с которой он испытывал полное единство. Казалось, эта связь распространялась на все вокруг.

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Другие люди рассказывали о пейзажах с невероятно насыщенными цветами, безграничных просторах света, темных коридорах и сценах из собственной жизни, сменявших друг друга с необычайной скоростью.

Один из участников вспоминал, что его видение началось с тьмы. Впоследствии на стенах вокруг него появились эпизоды из собственной жизни — в ярких цветах и со звуком, как во время просмотра фильма.

Также он увидел существо, сделанное из «чистого света», и огромный сад с холмами, высокой травой, играющими детьми и свободно гуляющими по территории животными.

Некоторые участники описывали схожие переживания. Один из них рассказал о белом свете по темному коридору, отметив, что вход в это пространство напоминал открытие Солнца.

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«Я находился в центре огромного пузырька света. Она полностью окутала меня. Могу сказать, что я был ее частью», — написал другой мужчина.

Исследователи предполагают, что ощущение полного слияния с окружающим миром напоминает так называемое растворение эго — состояние, при котором человек перестает ощущать привычную границу между собой и внешней средой.

Рисунки людей, переживших опыт на грани смерти Фото dailymail

Что показали рисунки людей, переживших опыт на грани смерти

Исследование было опубликовано 15 октября в журнале Frontiers in Psychology. Ученые хотели выяснить, можно ли с помощью рисунков воспроизвести особенности переживаний, которые людям сложно описать словами.

Команда под руководством Франса Лернера из лаборатории контемплятивной нейронауки и нейрофеноменологии Хайфского университета в Израиле привлекла 50 добровольцев. Их истории предварительно проверили с помощью двух устоявшихся опросников.

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Большинство участников вспоминали пережитый опыт спустя примерно 15 лет после происшествия. 42 человека заявили, что их состояние тогда представляло угрозу жизни, еще восемь не считали ситуацию столь опасной.

Участники проходили сеансы продолжительностью до трех часов. Они отвечали на вопросы и рисовали помнившие пространства. В общей сложности исследователи воспроизвели 112 отдельных этапов видений, чтобы проследить, как изменялись сцены и восприятие пространства.

В результате 108 изображений удалось разделить на четыре основные категории:

28 пространств конусообразной формы;

31 изображение частей кругов или овалов;

20 слегка изогнутых пространств, казавшихся почти плоскими;

29 полных кругов или овалов.

Еще четыре этапа не соответствовали этим категориям или вообще не имели пространственного изображения, поэтому их не учитывали при сравнении.

По словам Лернера, некоторые люди описывали свое видение так, будто смотрели сквозь узкий проход, ограниченный двумя пределами. Это соответствовало конусообразной конфигурации. Другие рассказывали об изогнутых границах, похожих на часть купола или широкую панораму.

В то же время исследовательница подчеркнула, что речь идет не обязательно о реальных тоннелях, комнатах или пейзажах. Ученые изучали именно то, как человек воспринимал поле зрения его форму, масштаб и структуру.

Что показали рисунки людей, переживших опыт на грани смерти / © dailymail.co.uk

Могут ли эти видения свидетельствовать о жизни после смерти

Исследователи заметили еще одну закономерность: 22 из 28 конусообразных пространств участники описывали в черных, серых, белых или светлых оттенках. 27 из 31 изогнутого пространства, части круга или овала содержали цвета.

Конусообразные изображения также напоминали темные туннели со светом вдали, о которых часто рассказывают люди после переживания опыта, близкого к смерти.

Ученые предполагают, что пространство в таких видениях могло меняться в зависимости от того, куда именно было направлено внимание человека.

Команда также изучала рассказы о выходе из физического тела и возвращении к нему. В этих воспоминаниях часто фигурировали противоположные направления движения, однако исследователи заранее определили эти этапы как отделение от тела и возвращение.

В то же время после статистических корректировок ученые не обнаружили надежную связь между конкретной геометрической формой видения и общей интенсивностью пережитого опыта.

Исследователи также обратили внимание на сходство некоторых описаний темных туннелей с изменениями зрения, которые могут возникать при обмороке, недостатке кислорода или сужении периферического поля зрения. Однако эти параллели не доказывают, что именно такие физиологические процессы повлекли за собой видение участников.

Важно, что учёные не проверяли независимо медицинские документы добровольцев. Поэтому они не могли точно установить, насколько близко каждый из них находился до смерти и на каком этапе потери или восстановления сознания возникали эти переживания.

Руководитель исследования Франс Лернер подчеркнула, что полученные результаты не доказывают и не опровергают возможности существования сознания после смерти.

«Мне как исследовательнице феноменологии не нужно решать, открывает ли опыт, близкий к смерти, потусторонняя жизнь, или полностью объясняется активностью мозга, чтобы изучать его», — отметила она.

По словам ученой, важнейший вывод состоит в том, что отдельные характеристики таких переживаний можно воспроизводить, измерять и сравнивать между разными людьми.

Теперь команда разрабатывает специальный проект, который должен стать интерактивной средой, чтобы помочь воспроизводить подобные переживания в трехмерном формате. В будущем исследователи планируют сравнивать их с опытом при медитации и употреблении психоактивных веществ.

Напомним, ранее была раскрыта тайна куклы Анабель и другие истории о потустороннем мире. Речь идет о более чем 10 тыс. случаев проявлений сверхъестественного.

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