Может ли кошка самостоятельно найти дорогу домой, если она потерялась: окончательный ответ экспертов

Как найти потерянную кошку / © www.freepik.com/free-photo

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Кошки обладают хорошо развитой пространственной ориентацией и способны запоминать территорию, запахи и маршруты. Известны случаи, когда животные самостоятельно возвращались в прежнее место жительства даже после переезда. Ветеринарные специалисты объясняют это территориальным поведением: для кошки знакомое здание и окружающая территория являются важным ориентиром. Однако это не означает, что потерянная кошка обязательно найдет дорогу домой. Особенно сложно это может быть для животного, которое никогда не выходило на улицу. Оно может испугаться незнакомой среды, спрятаться вблизи места бегства и не решаться передвигаться по открытой территории.

Возвращаются ли кошки самостоятельно

Да, больше всего шансов у животного, которое хорошо знает территорию и регулярно гуляет на улице. Знакомые запахи, дома, заборы, дороги и другие особенности местности могут помогать ему ориентироваться.

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Но ждать, что кошка сама вернется, неправильная стратегия. По данным экспертов, большинство потерянных кошек находят достаточно близко от места, где они пропали. Специалисты советуют, прежде всего, проверять территорию в радиусе примерно пяти домов. Многие животные прячутся в гаражах, сараях, подвалах и других тихих местах.

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Почему кошка может не прийти домой, даже если он рядом

Испуганное животное ведет себя совсем не так, как дома. Оно может сидеть в укрытии и не откликаться на голос хозяина. Поэтому поиски нужно начинать непосредственно вблизи места исчезновения.

Попросите соседей проверить гаражи, сараи, подвалы, хозяйственные помещения, пространство под автомобилями и другие места, где кошка могла спрятаться. Также рекомендуется оставлять возле места, где животное в последний раз видели, воду и еду и по возможности использовать камеру с датчиком движения, чтобы установить, приходит ли оно ночью.

Если кошка не вернулась в течение первых суток, поиски прекращать не стоит. Потерянных кошек находят даже через недели или месяцы после исчезновения.

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