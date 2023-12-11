Может ли любовь в паре длиться всю жизнь: ученые дали однозначный ответ

Сколько может продолжаться любовь? Действительно ли после определенного промежутка времени она угасает и остается только привычка? Наверное, всем хочется знать ответы на эти вопросы. А эксперты по неврологии могут ответить на все вопросы, касающиеся чувств, потому что провели кучу исследований на эту тему. Рассказываем, сколько на самом деле может продолжаться влюбленность в паре, ссылаясь на издание GQ.

Четыре фазы любви

Первая фаза – "эйфория" , длится от 6 месяцев до 2 лет. На этой стадии развития отношений партнер является центром жизни. Останавливаются процессы отрицательных суждений, ошибки или недостатки партнера, безусловно принимаются и прощаются. В этот период активируются бессознательные факторы влечения, выделяется много дофамина, что вызывает чувство удовлетворения.

, длится от 6 месяцев до 2 лет. На этой стадии развития отношений партнер является центром жизни. Останавливаются процессы отрицательных суждений, ошибки или недостатки партнера, безусловно принимаются и прощаются. В этот период активируются бессознательные факторы влечения, выделяется много дофамина, что вызывает чувство удовлетворения. Вторая фаза – "ранняя привязанность" , которая возникает в период от 2 до 5 лет. Здесь уже влюбленные принимают ситуацию под контроль, возникает чувство привязанности. В этот период выделяется больше химических веществ, называемых "гормонами любви". Сейчас уже нет постоянных мыслей о партнере, люди начинают заниматься своими повседневными делами.

, которая возникает в период от 2 до 5 лет. Здесь уже влюбленные принимают ситуацию под контроль, возникает чувство привязанности. В этот период выделяется больше химических веществ, называемых "гормонами любви". Сейчас уже нет постоянных мыслей о партнере, люди начинают заниматься своими повседневными делами. Третья фаза – "кризис" , начинается тогда, когда взаимоотношениям от 5 до 7 лет. В этот период происходит расставание, которое затем заканчивается примирением или полным разрывом. Происходит духовный рост обоих партнеров, когда четко прослеживаются изменения, случившиеся с обоими в паре. И если удастся преодолеть кризис, то пара переходит на новый уровень взаимоотношений.

, начинается тогда, когда взаимоотношениям от 5 до 7 лет. В этот период происходит расставание, которое затем заканчивается примирением или полным разрывом. Происходит духовный рост обоих партнеров, когда четко прослеживаются изменения, случившиеся с обоими в паре. И если удастся преодолеть кризис, то пара переходит на новый уровень взаимоотношений. Четвертая фаза – "глубокая привязанность", которая начинается тогда, когда отношения продолжаются от 7 лет. На этом этапе люди уже пережили целый ряд своих личностных кризисов. Дальше в паре идет чувство покоя и стабильности.

Такое разделение на фазы основывается на исследованиях нейробиологини и эксперта по любви Гелен Фишер и доктора философских наук Люси Браун. Они доказали, что все влюбленные пары обычно проходят именно эти 4 этапа в своих отношениях.

Может ли любовь продолжаться вечно

Исследователи проводили ряд экспериментов и изучили мозговую активность у влюбленных от первой до последней стадии. Доктор Фишер просканировала мозг у 17 человек старше 50 лет, которые были очень влюблены в своих партнеров. А брак этих пар длился более 21 года. Поэтому это позволило установить, сколько действительно длится любовь. Ученой доказано, что интенсивное романтическое чувство длится от полутора до трех лет.

Сара Теллер, доктор неврологии, уверяет, что влюбленность – это коктейль из гормонов счастья, действующий на мозг человека в течение 15 месяцев. Норадреналин – химическое вещество, действующее как нейромедиатор, не дает этому состоянию влюбленности продолжаться более установленного периода.

Это тот гормон, который высвобождается в организме человека, когда он испытывает стресс. Норадреналин провоцирует тахикардию, учащенное сердцебиение, повышение давления и тремор рук. Также это химическое соединение повышает сексуальное возбуждение и может вызвать бессонницу. Поэтому влюбляющиеся люди могут страдать от частого недосыпания. У них в организме производится много кортизола, он известен еще как «гормон стресса».

Фишер отмечает, что в промежутке между 12 и 15 месяцами после начала отношений гормональный взрыв падает, мозг возвращается в нормальное состояние. Поэтому возникает ясное видение ситуации в отношениях.

Впрочем, это совсем не значит, что после 15 месяцев отношения нужно разрывать. Ученые отмечают, чтобы сохранить отношения действующими и живыми, нужно пытаться возрождать чувство восхищения и новизны в паре. Тогда любовь будет длиться долго, потому что она будет зависеть от того, насколько пара готова быть сознательной и счастливой.

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