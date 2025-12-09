- Дата публикации
Может навлечь беду: почему нельзя вешать зеркало напротив входной двери
Размещение зеркала напротив входной двери кажется хорошим вариантом, но он может быть опасным. Согласно фэн-шую, это такое решение может привести к блокированию жизненной энергии Ци и финансовым трудностям.
Выходя из дома, мы всегда смотрим в зеркало для того, чтобы проверить свой вид. Удобнее всего, когда оно расположено в прихожей у выхода. Современные шкафы-купе часто имеют зеркальные фасады, что делает это размещение красивым и практичным.
Однако, такое удобство, согласно древним учениям и поверьям может представлять опасность для хозяев и гостей дома.
ТСН.ua рассказывает, почему нельзя размещать зеркало напротив входной двери.
Зеркало напротив входной двери может блокировать энергию Ци
Согласно древнему учению фэн-шуй, входная дверь дома является важной зоной. Ее называют «устьем Ци», потому что именно через нее энергия и Ци (жизненная сила) попадает в ваш дом, пишет The Spruce.
Классические школы фэн-шуй, как правило, не рекомендуют размещать зеркало напротив входной двери, ведь тогда отражает и блокирует поток положительной жизненной энергии Ци, входящей в помещение. В свою очередь, когда происходит нарушение потоков, хозяева квартиры могут столкнуться с рядом неприятностей и финансовыми трудностями.
Согласно древнему учению, зеркала — это «аккумуляторы энергии». Если ее установить напротив входной двери, они могут быть:
притягивать как положительно, так и негативно настроенных гостей;
поглощать и истощать личную жизненную энергию жителей, что будет негативно сказываться на их самочувствии.
Как советует большинство экспертов по фэн-шую, зеркало не должно быть первым предметом, который будет видеть человек, когда будет переступать порог дома.
Что говорят народные приметы
Согласно народным приметам, которые совпадают с трактовками фэн-шуй, зеркало напротив входа — это плохой знак.
В народе говорят, что такое расположение притягивает в дом болезни, неурядицы, ссоры, постоянные неприятности и непредвиденные траты денег. Также, по поверью, зеркало, которое размещено в темном пространстве притягивает негативную энергию или может ее «размножать».
Кроме того, по поверью если зеркало будет висеть напротив входной двери, жители дома не захотят в него возвращаться.
Также большинство народных примет говорят, что зеркала являются порталом в потусторонний мир. Они могут вытягивать жизненную силу человека и накапливать негативную энергию.
Наиболее распространенная примета гласит, что зеркало, установленное прямо напротив входной двери, отражает всю удачу и благополучие, не позволяя им войти в жилище.
Иногда можно услышать, что такое зеркало даже способно «привести» в дом души умерших владельцев или врагов, создавая энергетические проблемы.
Зеркало напротив входа может вызвать дискомфорт
Разместить зеркало в коридоре напротив двери может показаться довольно хорошей идеей с точки зрения удобства. Ведь это позволяет хозяевам быстро оценить свой вид и поправить одежду или прическу прямо перед тем, как выйти из дома.
Однако, если зеркало будет висеть напротив входа, то оно может стать причиной испуга у человека.
Когда кто-то заходит в дом, он может не ожидать увидеть свое отражение и сначала воспримет его за незнакомца или постороннее лицо, что вызывает испуг.
Также постоянное видение своего отражения может вызвать стресс на подсознательном уровне. У человека может возникнуть ощущение, что за ним кто-то наблюдает.
Где нельзя вешать зеркала в доме
Согласно народным приметам и различным поверьям, зеркала впитывают и сохраняют энергетику — как хорошую, так и плохую.
Поэтому очень важно хорошо подумать и выбрать правильное место, где его повесить в вашем доме. А вот где не стоит их размещать:
напротив или над кроватью — постоянное отражение в зеркале во время сна мешает расслабиться и нарушает чувство безопасности. Ночью это может вызвать беспокойство из-за движений, которые видны в темноте. В то же время если зеркало висит над кроватью, это может увеличить риски несчастного случая;
напротив окна, которое выходит на шумную улицу — зеркало может затягивать в комнату лишний визуальный беспорядок, отражать непривлекательные или хаотичные виды извне, дублируя их и создавая суету внутри помещения. Как говорят приметы, зеркало в таком месте будет «выталкивать» положительную энергию на улицу. Это приведет к потере достатка и благополучия, а на смену им придут болезни и ссоры;
в месте, где зеркало будет отражать беспорядок или неприглядные части интерьера — в таком случае, зеркало может увеличить впечатление хаоса или неухоженности дома;
напротив душа или унитаза — может вызвать дискомфорт у пользователей ванной комнаты;
напротив икон — согласно христианским традициям, это проявление неуважения, ведь священное не должно отражаться.
Как правильно разместить зеркало в прихожей
Лучшее место для зеркала в коридоре — это стена сбоку от входа, чтобы оно отражало красивый вид или жилые комнаты, а не прямой вход. Однако, не всегда планировка помещения позволяет разместить его именно там.
Поэтому специалисты советуют рассмотреть следующие варианты:
размещение зеркала на внутренней стороне двери шкафа;
установить зеркало под углом для того, чтобы изменить движение положительной энергии дома;
установить зеркало не прямо напротив входной двери, а немного левее или правее (ту часть зеркала, которую будет видно при входе, можно немного закрыть картиной или тканью).
Если вы не рассматриваете вариант размещения зеркала в другом месте (только напротив двери), тогда вам стоит перед ним поставить растение или предмет.
Ранее ТСН.ua рассказывал, какие вещи не нужно выбрасывать во время уборки перед Новым годом.
