Может навлечь беду: почему нельзя вешать зеркало напротив входной двери

Почему нельзя ставить зеркало напротив входа / © unsplash.com

Выходя из дома, мы всегда смотрим в зеркало для того, чтобы проверить свой вид. Удобнее всего, когда оно расположено в прихожей у выхода. Современные шкафы-купе часто имеют зеркальные фасады, что делает это размещение красивым и практичным.

Однако, такое удобство, согласно древним учениям и поверьям может представлять опасность для хозяев и гостей дома.

Зеркало напротив входной двери может блокировать энергию Ци

Согласно древнему учению фэн-шуй, входная дверь дома является важной зоной. Ее называют «устьем Ци», потому что именно через нее энергия и Ци (жизненная сила) попадает в ваш дом, пишет The Spruce.

Классические школы фэн-шуй, как правило, не рекомендуют размещать зеркало напротив входной двери, ведь тогда отражает и блокирует поток положительной жизненной энергии Ци, входящей в помещение. В свою очередь, когда происходит нарушение потоков, хозяева квартиры могут столкнуться с рядом неприятностей и финансовыми трудностями.

Размещение зеркала напротив входной двери может привести к блокированию положительной жизненной энергии Ци / © Pexels

Согласно древнему учению, зеркала — это «аккумуляторы энергии». Если ее установить напротив входной двери, они могут быть:

притягивать как положительно, так и негативно настроенных гостей;

поглощать и истощать личную жизненную энергию жителей, что будет негативно сказываться на их самочувствии.

Как советует большинство экспертов по фэн-шую, зеркало не должно быть первым предметом, который будет видеть человек, когда будет переступать порог дома.

Что говорят народные приметы

Согласно народным приметам, которые совпадают с трактовками фэн-шуй, зеркало напротив входа — это плохой знак.

В народе говорят, что такое расположение притягивает в дом болезни, неурядицы, ссоры, постоянные неприятности и непредвиденные траты денег. Также, по поверью, зеркало, которое размещено в темном пространстве притягивает негативную энергию или может ее «размножать».

Кроме того, по поверью если зеркало будет висеть напротив входной двери, жители дома не захотят в него возвращаться.

Также большинство народных примет говорят, что зеркала являются порталом в потусторонний мир. Они могут вытягивать жизненную силу человека и накапливать негативную энергию.

Наиболее распространенная примета гласит, что зеркало, установленное прямо напротив входной двери, отражает всю удачу и благополучие, не позволяя им войти в жилище.

Иногда можно услышать, что такое зеркало даже способно «привести» в дом души умерших владельцев или врагов, создавая энергетические проблемы.

Зеркало напротив входа может вызвать дискомфорт

Разместить зеркало в коридоре напротив двери может показаться довольно хорошей идеей с точки зрения удобства. Ведь это позволяет хозяевам быстро оценить свой вид и поправить одежду или прическу прямо перед тем, как выйти из дома.

Однако, если зеркало будет висеть напротив входа, то оно может стать причиной испуга у человека.

Когда кто-то заходит в дом, он может не ожидать увидеть свое отражение и сначала воспримет его за незнакомца или постороннее лицо, что вызывает испуг.

Также постоянное видение своего отражения может вызвать стресс на подсознательном уровне. У человека может возникнуть ощущение, что за ним кто-то наблюдает.

Где нельзя вешать зеркала в доме

Согласно народным приметам и различным поверьям, зеркала впитывают и сохраняют энергетику — как хорошую, так и плохую.

Поэтому очень важно хорошо подумать и выбрать правильное место, где его повесить в вашем доме. А вот где не стоит их размещать:

напротив или над кроватью — постоянное отражение в зеркале во время сна мешает расслабиться и нарушает чувство безопасности. Ночью это может вызвать беспокойство из-за движений, которые видны в темноте. В то же время если зеркало висит над кроватью, это может увеличить риски несчастного случая;

напротив окна, которое выходит на шумную улицу — зеркало может затягивать в комнату лишний визуальный беспорядок, отражать непривлекательные или хаотичные виды извне, дублируя их и создавая суету внутри помещения. Как говорят приметы, зеркало в таком месте будет «выталкивать» положительную энергию на улицу. Это приведет к потере достатка и благополучия, а на смену им придут болезни и ссоры;

в месте, где зеркало будет отражать беспорядок или неприглядные части интерьера — в таком случае, зеркало может увеличить впечатление хаоса или неухоженности дома;

напротив душа или унитаза — может вызвать дискомфорт у пользователей ванной комнаты;

напротив икон — согласно христианским традициям, это проявление неуважения, ведь священное не должно отражаться.

Как правильно разместить зеркало в прихожей

Лучшее место для зеркала в коридоре — это стена сбоку от входа, чтобы оно отражало красивый вид или жилые комнаты, а не прямой вход. Однако, не всегда планировка помещения позволяет разместить его именно там.

Поэтому специалисты советуют рассмотреть следующие варианты:

размещение зеркала на внутренней стороне двери шкафа;

установить зеркало под углом для того, чтобы изменить движение положительной энергии дома;

установить зеркало не прямо напротив входной двери, а немного левее или правее (ту часть зеркала, которую будет видно при входе, можно немного закрыть картиной или тканью).

Если вы не рассматриваете вариант размещения зеркала в другом месте (только напротив двери), тогда вам стоит перед ним поставить растение или предмет.

