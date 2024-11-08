Может превратиться в рассадник грибка и бактерий: как часто нужно мыть щетку для волос

К сожалению, большинство из нас забывают о правильном уходе за щеткой для волос. А это отрицательно сказывается на состоянии кожи головы. Как часто нужно мыть расческу и как это правильно делать – разбираемся.

Прежде всего, следует запомнить, что нужно удалять остатки волос каждый раз после использования расчески или щетки. А вот мыть этот предмет специалисты рекомендуют не реже одного раза в неделю. Хотя частота зависит от нескольких важных факторов.

К примеру, обладательницам жирного типа волос лучше мыть щетку хотя бы дважды в неделю. Это объясняется тем, что на ее поверхности скапливается больше кожного сала.

Если вы часто используете различные укладочные средства, они также могут накапливаться на щетке, поэтому ее придется мыть чаще. Окружающая среда влияет не меньше. Если вы находитесь в загрязненном месте, то пыль может также оседать на гребешке, что требует особого ухода.

Помните, что на щетке остаются не только ваши волосы, но и омертвевшая кожа, частицы косметики, кожное сало, бактерии и грязь, которые негативно влияют на внешний вид волос и состояние кожи головы. Если вы будете использовать грязную расческу или щетку, то это может привести к проблемам, с которыми не всегда легко справиться:

быстро будут жирнеть волосы — прическа будет терять свой объем, иметь менее свежий вид, ведь вы каждый раз будете переносить кожное сало на кожу головы;

— прическа будет терять свой объем, иметь менее свежий вид, ведь вы каждый раз будете переносить кожное сало на кожу головы; закупорка пор — они будут забивать грязью, накопившейся на щетке, а это приведет к раздражениям и появлению перхоти;

— они будут забивать грязью, накопившейся на щетке, а это приведет к раздражениям и появлению перхоти; ухудшение состояния волос – они будут ослабленными и ломкими, прическа потеряет свой блеск и станет тусклой;

– они будут ослабленными и ломкими, прическа потеряет свой блеск и станет тусклой; риск развития инфекций – на грязной щетке быстро развиваются бактерии и грибки, которые будут переноситься на кожу головы.

Как правильно мыть щетку для волос

Хорошая новость состоит в том, что мытье щетки — это довольно простая процедура. Вам не понадобятся специальные моющие средства. Растворите несколько капель шампуня в воде или добавьте несколько ложек пищевой соды и окуните расческу или щетку на 10-15 минут. Если у вас деревянные средства, тогда лучше убавить время до 5 минут.

Возьмите чистую мягкую щетку и вычистите все промежутки между щетинками. После процедуры промойте расческу проточной водой.

Сушиться щетка должна в вертикальном положении или щетиной вниз, чтобы влага не задерживалась внутри.

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