Может пригодиться: как защитить холодильник в летнюю жару во время отключения света

В начале июня украинцы столкнулись с проблемой возврата графиков отключения электроэнергии. В таком случае больше всего страдает холодильник, особенно в летнюю жару.

При веерных отключениях электроэнергии перепады напряжения в сети могут повредить холодильник. Поэтому, когда выключили электричество, лучше вытащить из розетки штепсель. Также не следует включать технику сразу после появления света, ведь могут иметь место скачки напряжения. Лучше подождать 5-10 минут.

Для защиты бытовой техники от скачков напряжения специалисты рекомендуют использовать специальные приборы, которые называются стабилизаторами напряжения. Их необходимо установить в розетку и подключить технику через них. Также можно использовать прибор типа "Барьер".

Разница состоит в том, что "Барьер" автоматически отключит прибор от сети, если будут происходить какие-либо изменения напряжения. А стабилизатор сам выравнивает напряжение, обеспечивая бесперебойное электроснабжение техники. Когда свет снова появится, стабилизатор самостоятельно выдержит несколько минут, а уже потом включит технику.

Чтобы сэкономить электроэнергию, следите за тем, чтобы дверца холодильника была плотно закрыта. Так холод внутри будет сохраняться лучше при выключении света. Помогут справиться с проблемой порчи продуктов небольшие сумки-холодильники. Хотя у них пищу можно хранить не так долго, как в герметично закрытом холодильнике.

Важно полностью скачивать морозильную камеру. При отключении света заполненная морозилка сохраняет холод до 3 суток. Если вам необходимо извлечь какой-нибудь продукт из морозильной камеры, лучше положить на его место пластиковую бутылку с водой. Благодаря замерзшей жидкости в холодильнике будет аккумулироваться холод, а самому прибору потребуется гораздо меньше энергии, чтобы поддерживать температуру.

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