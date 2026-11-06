Может разлететься прямо в духовке: ошибка со стеклянной формой для запекания, которую допускают хозяйки

Как пользоваться стеклянной формой для запекания / © pexels.com

Реклама

Одно распространенное заблуждение во время приготовления пищи может привести к появлению трещин или даже полному разрушению формы.

Речь идет о добавлении воды, бульона или другой жидкости в горячую стеклянную форму. Так часто делают, когда блюдо во время запекания становится сухим и хочется придать ему сочность. Однако производители стеклянной посуды предостерегают от такой практики: резкое изменение температуры может повредить стекло. Рассказываем, почему возникает эта проблема и как безопасно использовать посуду для духовки.

Реклама

Почему нельзя доливать жидкость в горячую стеклянную форму

Главная причина — термический шок. Так называют повреждение материала вследствие резкого изменения температуры. Когда горячее стекло контактирует с более холодной жидкостью, разные его участки начинают охлаждаться неравномерно. Из-за этого возникает внутреннее напряжение, которое может привести к трещинам или раскалыванию посуды.

Реклама

Стеклянные формы для запекания обычно изготовляют из боросиликатного стекла или закаленного натриево-кальциевого стекла. Эти материалы обладают разными свойствами: боросиликатное стекло лучше выдерживает температурные колебания, а закаленное натриево-кальциевое — механические удары. Однако оба типа остаются уязвимыми к термическому шоку.

Производитель Pyrex, например, отдельно предупреждает, что добавление жидкости в уже нагретую стеклянную посуду может ослабить ее прочность и привести к разбиению. Поэтому даже небольшое количество холодного бульона или воды способно создать опасную ситуацию.

Какие еще ошибки могут привести к трещинам на стеклянной посуде

Добавление холодной жидкости в горячую форму — не единственная причина повреждения стекла. Есть несколько других ситуаций, которые следует избегать во время приготовления пищи:

Переставляйте форму из морозильной камеры непосредственно в духовку. Замороженное стекло подвергается резкому нагреву, из-за чего может треснуть. Ставить холодную форму из холодильника в горячую духовку. Значительное различие температур также создает риск термического шока. Проверяйте инструкцию производителя конкретной посуды. Ставить горячую форму на холодную или мокрую поверхность. Контакт с холодной столешницей, мокрой металлической поверхностью или влажной тканью может привести к неравномерному охлаждению стекла. Использовать посуду с трещинами и сколами. Даже небольшие повреждения могут ослабить конструкцию, потому такую форму лучше заменить. Использовать стеклянную форму на плите или открытом огне. Посуда для запекания не предназначена для прямого нагрева, если производитель прямо не указал другое.

Главное правило — избегать резких температурных перепадов и соблюдать рекомендации, указанные изготовителем на упаковке или в инструкции.

Реклама

Как безопасно добавлять жидкость во время запекания

Если во время приготовления мяса, птицы или овощей блюдо начинает подсыхать, не спешите доливать воду или бульон в горячую стеклянную форму. Есть несколько способов сохранить сочность пищи и одновременно не повредить посуду.

Добавляйте жидкость еще до начала запекания

Если по рецепту требуются вода, бульон, соус или маринад, налейте их в форму до того, как поставите ее в духовку. Так стекло не будет контактировать с дополнительной холодной жидкостью уже при нагревании.

Используйте сок, выделенный блюдом

При запекании мясо, птица и овощи могут выделять достаточно собственного сока. Чтобы блюдо не пересыхало, периодически поливайте его жидкостью, уже на дне формы. Для этого можно использовать кулинарную ложку или специальную силиконовую щеточку.

Дайте форме остыть перед добавлением жидкости

Если дополнительный бульон или вода действительно необходимы, сначала достаньте посуду из духовки и поставьте ее на сухую деревянную подставку, охлаждающую решетку или сухой термостойкий коврик. Дождитесь полного охлаждения до комнатной температуры и добавляйте жидкость. После этого можно снова поставить форму в духовку, если это разрешает инструкция производителя.

Реклама

Выбирайте другую посуду для блюд, требующих постоянного доливания жидкости

Если рецепт подразумевает регулярное добавление бульона, воды или соуса во время приготовления, лучше воспользоваться металлической формой или посудой, специально предназначенной для таких условий. Это поможет избежать риска повреждения стекла.

Как правильно ухаживать за стеклянной формой для запекания

Чтобы посуда служила дольше и не создавала опасности при приготовлении пищи, соблюдайте несколько простых рекомендаций:

перед использованием проверяйте форму на наличие трещин, царапин и сколов;

не ставьте горячую посуду на холодные, мокрые или металлические поверхности;

не охлаждайте горячую форму под струей холодной воды;

не используйте посуду для запекания на газовой или электрической плите;

не ставьте форму из морозильной камеры в разогретую духовку;

используйте только ту посуду, на которой есть отметка о пригодности для духовки;

всегда проверяйте допустимую температуру нагрева в инструкции производителя.

Стеклянная посуда удобна для приготовления многих блюд, однако требует осторожного обращения. Если избегать резких перепадов температур, не доливать холодную жидкость в горячую форму и не использовать поврежденную посуду, риск ее разрушения будет значительно меньше.

FAQ

Можно ли доливать воду в горячую стеклянную форму для запекания?

Нет, этого делать не рекомендуется. Контакт горячего стекла с холодной водой может привести к термическому шоку — неравномерному изменению температуры, из-за которой возникает внутреннее напряжение и могут появиться трещины. Если нужно добавить жидкость, сделайте это до начала запекания или дождитесь полного охлаждения формы.

Почему стеклянная форма для запекания трескается в духовке?

Чаще всего причиной становится резкий перепад температур. Стекло может треснуть, если поставить холодную форму в горячую духовку, долить холодную жидкость в горячую посуду или поставить только что вынутую из духовки форму на холодную или мокрую поверхность. Также риск повреждения возрастает, если на стекле уже есть сколы или трещины.

Новости партнеров

Новости партнеров