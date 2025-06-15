Можно ли носить челку женщинам после 50 лет / © pixabay.com

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В издании SheFinds рассказали, какие прическу и длину челки лучше не делать зрелым женщинам, ведь они могут визуально состариться на целых 10 лет.

Самая распространенная ошибка женщин, которые уже перешагнули рубеж в 50 лет, есть стрижка длинный боб или слишком челка, которые подстригают без слоев. Специалисты отмечают, если зрелая женщина выбирает такую прическу, она точно будет выглядеть старше.

Еще одной неудачной прической для женщин после 50 стилисты называют боб с челкой, которая подстрижена ровно над бровями. Если вам хочется скрыть морщины во главе, следует выбрать боб с челкой-шторкой. Такая прическа поможет выглядеть на 10-15 лет младше.

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Что касается длины волос, то зрелым женщинам специалисты советуют останавливаться на бобе до подбородка или ключиц. Среднюю длину лучше избегать.

Стилисты утверждают, что слишком прямые волосы часто придают образу несколько лишних лет, поэтому не забывайте о слоях и ежедневной укладке, если хотите ошеломить всех вокруг своим молодым видом.

Не менее идеальной стрижкой с челкой для женщин после 50 считается пикси. Но здесь важно, чтобы было достаточно слоев, чтобы волосы не имели слишком тонкий и несчастный вид. Именно челка задает тон всей прическе, а потому его придется каждый день вкладывать.

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