Может цапнуть: собак этой породы ветеринары боятся больше всего

Чихуахуа кусаются чаще всего во время осмотра у ветврача / © iStock

Миллионы людей в мире обожают своих четвероногих друзей, особенно собак. Эти преданные животные приносят много радости, однако в то же время они также требуют большой ответственности и тщательного ухода от своих владельцев. Известный ветеринар рассказал, какая именно порода собак имеет наибольшую склонность кусаться во время посещения клиники.

Об этом пишет Daily Express.

Известный ветеринар Амир Анвари, который делится своим опытом в видео в TikTok, часто рассказывает интересные истории о животных и их владельцах.

В недавнем ролике он назвал породу собак, которая, по его мнению, чаще всего пытается укусить ветеринаров.

По мнению специалиста, это — чихуахуа. Несмотря на то, что эти собаки известны своей преданностью, они также очень живые и настойчивые.

Многие владельцы собак этой породы в комментариях под видео согласились с оценкой ветеринара.

Чихуахуа

По данным PetMD, чихуахуа могут быть «сварливыми» и лаять на незнакомцев или других животных. В то же время специалисты разъяснили, что когда они нервничают, то лают и «забывают, какие они на самом деле крошечные».

Эксперты советуют владельцам чихуахуа внимательно следить за своим любимцем, особенно когда он контактирует с незнакомыми людьми или животными.

Также следует помнить: быть владельцем собаки — это серьезное обязательство, кроме того, не все породы могут подойти для тех, кто впервые берет себе четвероногого друга.

Ранее эксперты назвали две породы собак, которые никогда не предадут своих владельцев. В то же время они отметили, что порода — лишь отправная точка. Самое важное то, чтобы темперамент и потребности животного соответствовали вашему образу жизни.

