Можете навлечь беду: в какие дни недели лучше не заниматься уборкой по народным приметам

Многие украинцы носят под одеждой шпильку или другие обереги, чтобы не навлечь на себя беды. Но нужно также обратить внимание на то, в какие дни недели вы убираетесь в доме. Оказывается, по народным приметам для этого подходят не все.

Захотелось убрать в квартире или доме в понедельник, пятницу или воскресенье? Лучше найдите себе другое занятие, ведь по народным приметам, эти дни неблагоприятны для этого. Более того, ничего хуже вы просто не можете придумать.

Дело в том, что во время уборки в указанные дни, есть большая возможность "вымести" вместе с мусором и грязью из дома счастье, радость, благосостояние, а навлечь беды и проблемы.

Также народные поверья указывают, что нельзя менять постельное белье вечером в пятницу и воскресенье. Это – не к добру.

Однако в понедельник можете заняться легкими делами, например протереть пыль или проветрить комнату, это поможет улучшить энергетику в доме.

Если вы верите в народные приметы или пытаетесь жить по их правилам, то у вас остается не так мало дней, чтобы провести уборку. Можете мести веником, мыть окна, пылесосить во вторник, среду, четверг и субботу.

Вообще суббота считается лучшим временем для уборки. Здесь есть только одна оговорка: не делать это в субботу перед Пасхой.

Среда считается тем днем, когда вы можете "наладить связь" с денежным каналом, привлекая к дому финансовое благополучие. Также это благоприятный день, чтобы уделить время растениям.

Лишаясь мусора и всего лишнего в эти дни, человек будто бы "освобождает" место для нового счастья, финансов, здоровья и гармонии между добочателями. Важно отметить, что по народным приметам нужно лишать не только пыли и грязи, но и ненужных или сломанных вещей.

Генеральную уборку лучше перенести, если день выпадает на церковный праздник. Хотя священники об этом ничего не говорят, но наши предки тоже пытались воздерживаться от подобных действий.

Что касается того, до какого часа можно убирать в доме, то в любой день лучше все работы завершить к закату.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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