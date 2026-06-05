Можете остаться без урожая: какие растения опасно выращивать возле помидоров

Помидоры / © Associated Press

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При выращивании помидоров важно учитывать не только полив, освещение и качество почвы, но и соседство с другими культурами. Некоторые растения хорошо сочетаются с томатами, тогда как другие могут мешать их росту, конкурировать за питательные вещества или способствовать распространению болезней.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Эксперты по садоводству Керри Спунемор и Келли Смит Тримбл назвали 10 растений, которые лучше не высаживать рядом с помидорами.

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Фенхель

Фенхель относится к аллелопатическим растениям. Это означает, что он выделяет в почву вещества, которые могут подавлять развитие других культур. По словам Керри Спунемор, такое соседство способно напрямую влиять на рост помидоров, поэтому высаживать фенхель вблизи томатов не рекомендуется.

Капуста

Капуста и другие представители семейства крестоцветных могут конкурировать с помидорами за питательные вещества. Кроме того, из-за активного роста капуста способна вытеснять томатные растения и создавать для них менее благоприятные условия.

Фасоль

Хотя некоторые советы для огородников допускают совместное выращивание фасоли и помидоров, эксперты предостерегают от такого соседства. При активном росте фасоль может затенять томаты и конкурировать с ними за воду, солнечный свет и питательные вещества.

Укроп

Большинство пряных трав хорошо сочетаются с помидорами, однако укроп является исключением. Специалисты отмечают, что взрослые растения укропа могут влиять на развитие корневой системы томатов и забирать из почвы необходимые питательные вещества.

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Кукуруза

Кукуруза вырастает высокой и может создавать значительное затенение. Из-за недостатка солнечного света помидоры могут развиваться медленнее, что негативно повлияет на их рост.

Бамия (окра)

Бамия также формирует густые и высокие листья. Именно поэтому ее не советуют высаживать рядом с томатами, которые требуют не менее шести-восьми часов солнечного света в день.

Картофель

Эксперт по огородничеству Келли Смит Тримбл рекомендует держать картофель подальше от помидоров. Обе культуры относятся к семейству пасленовых, поэтому подвержены одинаковым вредителям и заболеваниям.

Брокколи

Брокколи относится к так называемым культурам с высокой потребностью в питательных веществах. Для активного роста ей нужна плодородная почва, поэтому наряду с помидорами она может создавать нежелательную конкуренцию за питание.

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Цветная капуста

Цветная капуста не только активно использует питательные вещества из почвы, но и может привлекать вредителей, в частности тлю и капустных червецов. Эти насекомые способны повреждать и помидоры.

Баклажан

Как и картофель, баклажан относится к семейству пасленовых. Он конкурирует с помидорами за питательные вещества и может способствовать распространению фитофтороза. Это грибковое заболевание передается через насекомых, воду, ветер и животных и часто поражает картофель и томаты. Одними из его признаков являются потемнение плодов, их загнивание и сморщивание листьев.

Ранее мы сообщали, как обрезать помидоры в июне, чтобы они давали много плодов в течение всего лета.

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