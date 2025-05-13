Можно ли дарить букет с парным количеством цветов: ответ священника

Можно ли дарить букет с парным количеством цветов / © Фото из открытых источников

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Священник Юлиан Тимчук объяснил, есть ли опасность дарить парное количество цветов. Он развенчал распространенную примету, отметив, что это не всегда чревато негативными последствиями, а такая традиция больше связана с культурными представлениями, чем с реальными угрозами.

Откуда пошло поверье об опасности парного количества цветов

Согласно украинским верованиям, парное количество цветов связывается с трауром и завершением жизни, поскольку эти числа ассоциируются с переходом в другой мир. Они традиционно дарятся на похоронах или кладутся на могилы.

Нечетные числа символизируют жизнь, движение и развитие, поэтому букеты с нечетным количеством цветов считаются более подходящими для живых людей, как пожелания долгой и счастливой жизни.

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Действительно ли нельзя дарить парное количество цветов

С религиозной точки зрения нет никакого запрета на дарение парного количества цветов, утверждает священник Юлиан Тимчук. По его словам, ни Библия, ни церковные каноны не содержат таких указаний. Это всего лишь суеверие, которое настолько укоренилось в обществе, что неправильное восприятие может возникнуть из-за культурных и психологических представлений, а не религиозных норм.

Во многих странах, как, например, в Западной Европе и США, парное количество цветов не вызывает негативных ассоциаций. Наоборот, главным является не число стеблей, а красота и искренность подарка.