Можно есть недозрелое авокадо: безопасность, способы созревания и кулинарные лайфхаки

Авокадо можно очень быстро довести до идеальной спелости.

Реклама

Авокадо является очень популярным ингредиентом для тостов, салатов и смузи, однако найти в магазине идеально спелый плод бывает непросто. Часто во время нарезки оказывается, что мякоть авокадо слишком жесткая и не имеет той же кремовой текстуры, которой вы ожидали.

Как отмечает издание Southern Living, потребление недозрелого авокадо абсолютно безопасно даже во время беременности. Оно имеет такую же питательную ценность, как и спелое, хотя его вкус может быть немного горьковатым.

Как правильно определить спелость

Покупая авокадо, следует обращать внимание не только на его цвет. К примеру, популярный сорт Хасс при созревании становится темно-коричневым, тогда как сорта Рид или Пинкертон остаются ярко-зелеными даже когда полностью спелые. Более надежным методом является проверка на ощупь.

Реклама

«Подержите авокадо в руке и слегка нажмите кончиками пальцев: если оно твердо как камень, не мягкое на ощупь или не подвергается нажатию, значит, плод еще не созрел», — объяснила диетология Кристи Рут.

Если вы слегка нажали и почувствовали легкую податливость – плод готов к употреблению. Еще один способ проверки – попытаться отодвинуть плодоножку (хвостик). Если она не двигается или ее трудно оторвать, авокадо нужно время.

"Как и бананы, авокадо созревают после того, как их сорвали с дерева, и с момента сбора урожая до максимальной спелости может потребоваться до двух недель", - рассказал шеф-инструктор Института кулинарного образования Чаянин Порнсриниом.

Как ускорить созревание дома

Если вы купили жесткое авокадо, процесс его созревания можно значительно ускорить. Уложите плод в обычный бумажный пакет вместе с яблоком и оставьте при комнатной температуре. Яблоко выделяет газ этилен, накапливающийся в пакете и заставляющий авокадо размягчить всего за день-два.

Реклама

Существует также экстремальный метод с использованием тепла: авокадо можно запечь в духовке при температуре около 90°C, пока оно не станет мягким. Мякоть быстро размягчится, хотя по вкусу плод все равно будет казаться сыроватым. А вот использовать микроволновку специалисты не советуют – она прогревает неравномерно и просто испортит текстуру и вкус.

Что делать с уже разрезанным твердым плодом

Если вы разрезали авокадо и поняли, что поспешили, его можно спасти. Сбрызните срезы лимонным соком, сложите половинки вместе, плотно оберните пищевой пленкой и положите в холодильник. Через несколько дней плод самостоятельно «дойдет» до нужной кондиции.

Твердое авокадо также отлично подходит для термической обработки и нестандартных рецептов. Из него можно сделать хрустящую закуску (нарезать ломтиками, обвалять в яйце и панировочных сухарях и запечь), замариновать в рассоле или добавить кубиками к горячему рагу или овощному салату, требующему содержания формы ингредиентов.

Реклама

Новости партнеров