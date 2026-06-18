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Вопрос о том, когда лучше есть — до физических нагрузок или после них — остается одним из самых распространенных среди занимающихся спортом людей. Одни убеждены, что тренировка натощак помогает быстрее сжигать жир, другие не представляют занятия без полноценного приема пищи перед залом.

На самом деле ответ не так однозначен, ведь многое зависит от типа нагрузки, продолжительности занятий и индивидуальных целей. Советы от экспертов — собрали в материале ТСН.ua.

Специалисты по питанию сходятся во мнении: важно не только то, что человек ест, но когда именно он это делает. Правильно организованный рацион позволяет поддерживать высокий уровень энергии, улучшать спортивные результаты и ускорять восстановление организма.

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Почему питание вокруг тренировок имеет значение

При физической активности организм использует запасы энергии, накопленные преимущественно в виде гликогена в мышцах и печени. Достаточное количество питательных веществ перед нагрузкой помогает поддерживать работоспособность, а затем восстанавливать поврежденные мышечные волокна и пополнять энергетические резервы.

Если пренебрегать питанием могут возникать слабость, быстрая усталость, головокружение и снижение эффективности тренировочного процесса.

Нужно ли есть перед тренировкой

Большинство экспертов считают, что умеренный прием пищи перед занятиями приносит больше пользы, чем полный отказ от нее. За 2–4 часа до тренировки следует употребить блюдо, содержащее сложные углеводы, умеренное количество белка и минимум тяжелых жиров.

Такое сочетание обеспечивает стабильное поступление энергии без ощущения тяжести в желудке.

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Хорошими вариантами могут быть:

овсяная каша с ягодами;

рис с курицей;

цельнозерновой тост с яйцом;

греческий йогурт с фруктами;

гречка с нежирной рыбой.

Если времени до начала занятий остается меньше часа, достаточно легкого перекуса. К примеру, банана, небольшой порции йогурта или кусочка цельнозернового хлеба.

Что происходит во время тренировки натощак

Известность так называемых «голодных» тренировок значительно возросла в последние годы. Приверженцы этого подхода считают, что организм начинает активнее использовать жировые запасы.

Однако исследования, опубликованные в научных журналах спортивного питания, показывают: хотя окисление жиров действительно может увеличиваться во время занятия натощак, это не всегда приводит к большей потере веса в долгосрочной перспективе.

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Кроме того, отсутствие источника энергии перед интенсивной нагрузкой способно снижать производительность. Человек часто быстрее истощается, выполняет меньше упражнений и тратит меньше калорий в целом. Особенно нежелательными тренировки без предварительного приема пищи могут быть для тех, кто занимается силовыми упражнениями или высокоинтенсивными интервальными программами.

Почему питание после тренировки не менее важно

После завершения занятия организм переходит в фазу обновления. Именно в этот период начинаются процессы регенерации тканей и восстановление запасов гликогена.

Эксперты отмечают: после физических нагрузок особое значение имеет достаточное поступление белка. Аминокислоты помогают восстанавливать мышечные волокна, которые испытывают микроповреждения во время тренировочного процесса.

Оптимальными вариантами после занятий могут быть:

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куриное филе с овощами;

омлет с зеленью;

кисломолочный творог;

рыба с гарниром;

протеиновый коктейль с фруктами.

Добавление умеренного количества углеводов также способствует более быстрому восстановлению энергетических ресурсов.

Существует ли «анаболическое окно»

В течение многих лет спортсмены полагали, что еду нужно употребить буквально в течение 30 минут после завершения тренировки.

Современные исследования свидетельствуют, что такое правило слишком категорично. Специалисты отмечают: важнее общее количество белка и других питательных веществ, полученных в течение дня.

Одновременно откладывать прием пищи на несколько часов после интенсивных занятий тоже не стоит. Лучшим решением считается питание в течение первых двух часов после завершения физической активности.

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Что категорически нельзя делать

Пропускать питание после тяжелой тренировки

Организму нужны ресурсы для восстановления. Длительное голодание после интенсивных нагрузок может замедлять регенерацию тканей и усугублять самочувствие.

Переедать непосредственно перед занятием

Большая порция еды незадолго до тренировки часто провоцирует дискомфорт, тяжесть в животе и тошноту. Пищеварительная система требует времени для полноценной работы.

Употреблять много жирной пищи

Жиры перевариваются медленнее забелков и углеводов. Поэтому перед занятиями следует избегать фастфуда, жирного мяса и большого количества жареных продуктов.

Игнорировать питьевой режим

Даже незначительное обезвоживание может оказывать негативное влияние на выносливость, силу и концентрацию. Регулярное употребление воды остается одним из ключевых факторов эффективного тренировочного процесса.

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Заменять полноценный рацион спортивными добавками

Протеиновые коктейли и другие спортивные продукты могут оказаться полезным дополнением, однако они не способны полностью заменить сбалансированное питание.

Так когда лучше есть — до или после тренировки

Наиболее правильный ответ — и до, и после. Организму нужна энергия для эффективной работы при физических нагрузках, а также питательные вещества для восстановления после них.

Если тренировка запланирована на раннее утро и полноценный завтрак невозможен, можно ограничиться легким перекусом. В других случаях специалисты рекомендуют не пропускать прием пищи перед занятиями и обязательно позаботиться о восстановлении после них.

Именно такой подход помогает поддерживать высокий уровень энергии, улучшать спортивные результаты и добиваться поставленных целей без ущерба здоровью.

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