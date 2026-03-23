Можно ли есть сырые шампиньоны: эксперты по безопасности питания дали окончательный ответ

Сырые шампиньоны часто добавляют в салаты и закуски. Но действительно ли это безопасно? Мысли долгое время отличались: одни считают их полезными даже без термической обработки, другие предостерегают от возможных рисков. Эксперты по безопасности питания наконец-то дали четкое объяснение, которое поможет разобраться в этом вопросе.

Шампиньоны — это популярные грибы, содержащие белок, клетчатку, витамины группы B и антиоксиданты. В сыром виде они сохраняют максимум питательных веществ, но вместе с тем имеют определенные особенности, о которых следует знать.

Главная причина споров — наличие природных соединений, в частности агаратинов. Это вещество, которое в больших количествах может быть нежелательным для организма. Важно понимать: его содержание в обычной порции сырых шампиньонов невысокое, но регулярное употребление в больших объемах не рекомендуется.

Эксперты сходятся на том, что:

разовое или умеренное потребление сырых шампиньонов является безопасным для здорового человека;

термическая обработка — жарка, варка, значительно уменьшающая содержание потенциально вредных веществ;

сырые грибы могут быть более тяжелыми для пищеварения, особенно для людей с чувствительным желудком.

Еще один важный аспект — гигиена. Шампиньоны, как и любые грибы, могут содержать остатки почвы или микроорганизмов. Поэтому перед употреблением их нужно тщательно мыть или даже очищать от кожуры.

Кому следует быть осторожным: детям, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, тем, кто имеет склонность к аллергиям.