Можно ли есть яйца с красным пятном на желтке: ответ экспертов непременно вас удивит

Что означает красное пятно на желтке / © Фото из открытых источников

Наверное, все хоть раз замечали на желтке яйца маленькое красное или темно-коричневое пятно. Для многих это становится поводом немедленно выбросить продукт. Однако специалисты по пищевой безопасности говорят, что не следует торопиться, ведь это может быть вполне качественный и вкусный продукт. Рассказываем, что означает это пятно на желтке и когда такие яйца можно употреблять, а когда действительно лучше выбросить.

Что на самом деле означает красное пятно на желтке

Красное или буровато-красное пятно на желтке — это не признак испорченного яйца и не след крови в прямом смысле. Эксперты объясняют: чаще всего это небольшой сгусток крови или пигментной ткани, появляющийся при формировании яйца в организме курицы. Такая особенность может возникнуть из-за:

мелкого повреждения капилляра;

гормональных изменений у птицы;

возраста курицы или стресса.

Безопасно ли употреблять такие яйца

По словам специалистов, яйцо с красным пятном является безопасным, если:

оно свежее;

не имеет неприятного запаха;

белок прозрачный, без мутности;

скорлупа не повреждена.

Такое пятно можно удалить ложкой или просто оставить, оно не влияет на вкус и питательную ценность яйца.

Когда яйцо с красным пятном действительно не стоит есть

Независимо от наличия пятна, яйцо нужно выбросить, если:

появился резкий или гнилостный запах;

белок стал сероватым или зеленоватым;

желток расплывается и имеет неестественный цвет;

на скорлупе есть трещины с признаками плесени.

В таких случаях причина опасности — не пятно, а бактериальная порча продукта.

Почему раньше таких яиц боялись

В прошлом красные пятна считали признаком неправильного или даже оплодотворенного яйца. Однако современные исследования показали, что между пятном и оплодотворением нет прямой связи. Это только естественная вариация, которая случается редко, но является нормальной.

Интересный факт: в белых яйцах красные пятна заметны гораздо чаще, чем в коричневых, не потому, что их больше, а из-за контраста цветов. На самом же деле такие включения встречаются менее чем в 1% яиц.