- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 718
- Время на прочтение
- 2 мин
Можно ли есть яйца с красным пятном на желтке: ответ экспертов непременно вас удивит
Специалисты по безопасности питания объясняют, стоит ли есть такие яйца, откуда берется пятно и когда продукт следует выбросить.
Наверное, все хоть раз замечали на желтке яйца маленькое красное или темно-коричневое пятно. Для многих это становится поводом немедленно выбросить продукт. Однако специалисты по пищевой безопасности говорят, что не следует торопиться, ведь это может быть вполне качественный и вкусный продукт. Рассказываем, что означает это пятно на желтке и когда такие яйца можно употреблять, а когда действительно лучше выбросить.
Что на самом деле означает красное пятно на желтке
Красное или буровато-красное пятно на желтке — это не признак испорченного яйца и не след крови в прямом смысле. Эксперты объясняют: чаще всего это небольшой сгусток крови или пигментной ткани, появляющийся при формировании яйца в организме курицы. Такая особенность может возникнуть из-за:
мелкого повреждения капилляра;
гормональных изменений у птицы;
возраста курицы или стресса.
Безопасно ли употреблять такие яйца
По словам специалистов, яйцо с красным пятном является безопасным, если:
оно свежее;
не имеет неприятного запаха;
белок прозрачный, без мутности;
скорлупа не повреждена.
Такое пятно можно удалить ложкой или просто оставить, оно не влияет на вкус и питательную ценность яйца.
Когда яйцо с красным пятном действительно не стоит есть
Независимо от наличия пятна, яйцо нужно выбросить, если:
появился резкий или гнилостный запах;
белок стал сероватым или зеленоватым;
желток расплывается и имеет неестественный цвет;
на скорлупе есть трещины с признаками плесени.
В таких случаях причина опасности — не пятно, а бактериальная порча продукта.
Почему раньше таких яиц боялись
В прошлом красные пятна считали признаком неправильного или даже оплодотворенного яйца. Однако современные исследования показали, что между пятном и оплодотворением нет прямой связи. Это только естественная вариация, которая случается редко, но является нормальной.
Интересный факт: в белых яйцах красные пятна заметны гораздо чаще, чем в коричневых, не потому, что их больше, а из-за контраста цветов. На самом же деле такие включения встречаются менее чем в 1% яиц.