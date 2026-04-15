Можно ли есть яйцо с красной точкой: что говорят эксперты

Можно есть яйцо с красным пятном / © pexels.com

Они содержат высококачественный белок, витамины и микроэлементы, хорошо насыщают и поддерживают энергию в течение дня. Но иногда во время приготовления можно заметить необычную деталь — небольшое красное пятно или кровяное вкрапление внутри яйца. Это сразу вызывает сомнения: безопасно ли употреблять такой продукт?

Эксперты отмечают: красная точка в яйце — это не признак порчи, и тем более — не «зародыш цыпленка», как часто ошибочно считают. Такой миф не имеет научной основы. На самом деле это так называемое кровяное вкрапление, которое образуется из-за микроскопического разрыва капилляров в яичнике или яйцепроводе курицы во время формирования яйца. В результате небольшое количество крови может попасть внутрь белка или желтка, образуя характерную красную или коричневую точку.

Подобные случаи не редкость, особенно в фермерских или домашних яйцах. В промышленном производстве продукция проходит дополнительный контроль качества, в частности, овоскопию, то есть просвечивание яиц специальным светом, что позволяет выявить внутренние дефекты еще до попадания на прилавки супермаркетов.

Главное, что стоит знать: яйца с красным пятном полностью безопасны для здоровья. Они не свидетельствуют об инфекции, порче или какой-либо опасности, поэтому могут потребляться без ограничений — при условии, что продукт свежий и не имеет других признаков порчи.

Более того, яйца остаются настоящим суперфудом в ежедневном меню. Они содержат полноценный белок, который является строительным материалом для клеток и тканей, поддерживает мышцы, влияюет на состояние кожи, волос и ногтей. Благодаря высокой питательной ценности яйца хорошо насыщают организм, помогают дольше оставаться сытыми и уменьшают потребность в перекусах, а также принимают участие в метаболических процессах.