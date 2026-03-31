Можно ли готовить на воде из-под крана: профессиональные повара дали окончательный ответ

Вопрос качества воды волнует многих, особенно, когда речь идет о приготовлении пищи. Одни без колебаний используют воду из крана, другие принципиально покупают бутилированную или фильтрованную. Но что об этом говорят профессиональные повара? Оказывается, ответ зависит от нескольких важных факторов, которые часто игнорируют в повседневной жизни.

В большинстве случаев ответ — да, но с нюансами. В городах вода проходит очищение и соответствует санитарным нормам, поэтому формально ее можно использовать для варки супов или гарниров.

Однако профессиональные повара обращают внимание: даже безопасная вода не всегда идеальна для приготовления пищи из-за своего состава и вкуса. Вода — это основа многих блюд, и ее качество оказывает непосредственное влияние на результат. Если в воде есть:

избыток хлора;

примеси металлов;

посторонний запах.

Это может изменить вкус еды, особенно супов, соусов и напитков. Поэтому в ресторанах часто используют фильтрованную воду даже там, где водопроводная формально пригодна.

Когда воду из-под крана лучше не использовать

Есть ситуации, когда повара советуют быть осторожными. К примеру, если вода имеет резкий запах или мутность, ее не следует использовать без дополнительной очистки.

Также нежелательно брать горячую воду прямо из крана для приготовления пищи. Она может содержать больше примесей из-за прохождения через трубы и бойлеры.

Помогает ли кипячение? Кипячение уничтожает большинство бактерий, но не удаляет хлор, соли тяжелых металлов или другие химические примеси. Поэтому это только частичное решение.

Что советуют профессиональные повара

В большинстве случаев они соблюдают простое правило: для повседневных блюд воду из-под крана использовать можно, но для некоторых блюд лучше брать фильтрованную.

Особенно это касается:

кофе и чая;

супов и бульонов;

соусов.

Именно здесь вкус и качество воды чувствуется больше всего.

Как улучшить качество воды дома

Есть несколько простых способов сделать воду лучше:

использовать фильтр-кувшин;

дать воде отстояться перед использованием;

регулярно чистить чайник и кастрюли от накипи.

Эти простые действия значительно улучшают вкус блюд.